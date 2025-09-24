https://sputnik-georgia.ru/20250924/pamyatnik-tsaryu-irakliyu-ii-otkrylsya-v-tbilisi---pri-nem-byl-podpisan-georgievskiy-traktat-295085107.html
Памятник царю Ираклию II открылся в Тбилиси - при нем был подписан Георгиевский трактат
Памятник царю Ираклию II открылся в Тбилиси - при нем был подписан Георгиевский трактат
Sputnik Грузия
Памятник одному из самых значимых правителей Грузии, царю Ираклию II открылся Тбилиси, в парке Самгори. Монумент создан по эскизу известного скульптора Мераба
Ираклий II вошел в историю как правитель, который сумел объединить восточные грузинские земли — Картли и Кахети — и обеспечить сохранение религиозной и культурной самобытности Грузии в трудный исторический период. Именно он в 1783 году инициировал подписание Георгиевского трактата с Российской империей, который закрепил союз и протекторат России над объединенным царством.
Памятник одному из самых значимых правителей Грузии, царю Ираклию II открылся Тбилиси, в парке Самгори. Монумент создан по эскизу известного скульптора Мераба Мерабишвили и стал символом уважения к истории и национальной идентичности страны
Ираклий II вошел в историю как правитель, который сумел объединить восточные грузинские земли — Картли и Кахети — и обеспечить сохранение религиозной и культурной самобытности Грузии в трудный исторический период. Именно он в 1783 году инициировал подписание Георгиевского трактата с Российской империей, который закрепил союз и протекторат России над объединенным царством.