Памятник царю Ираклию II открылся в Тбилиси - при нем был подписан Георгиевский трактат

Памятник одному из самых значимых правителей Грузии, царю Ираклию II открылся Тбилиси, в парке Самгори. Монумент создан по эскизу известного скульптора Мераба... 24.09.2025, Sputnik Грузия

Ираклий II вошел в историю как правитель, который сумел объединить восточные грузинские земли — Картли и Кахети — и обеспечить сохранение религиозной и культурной самобытности Грузии в трудный исторический период. Именно он в 1783 году инициировал подписание Георгиевского трактата с Российской империей, который закрепил союз и протекторат России над объединенным царством.

