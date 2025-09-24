https://sputnik-georgia.ru/20250924/prezident-gruzii-vstretilsya-s-trampom-na-prieme-v-nyu-yorke-295069329.html

Президент Грузии встретился с Трампом на приеме в Нью-Йорке

Президент Грузии встретился с Трампом на приеме в Нью-Йорке

Sputnik Грузия

В зарубежной поездке президента Грузии сопровождают советники и глава МИД Грузии, а также посол Грузии в США 24.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-24T13:53+0400

2025-09-24T13:53+0400

2025-09-24T13:53+0400

политика

грузия

новости

сша

нью-йорк

франция

дональд трамп

мака бочоришвили

михаил кавелашвили

оон

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1f/291955624_0:100:2048:1252_1920x0_80_0_0_41957e423141d9ca1f7c124fd8041a71.jpg

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили в рамках визита в Нью-Йорк принял участие в официальном приеме от имени президента США и первой леди Мелании Трамп, где состоялась его торжественная встреча и общение с Дональдом Трампом, заявила посол США в Грузии Тамар Талиашвили. Официальный прием был организован в честь руководителей делегаций, участвующих в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам дипломата, в ходе мероприятия президент Грузии также встретился с высокопоставленными представителями правительства США.Кроме того, как отметила Талиашвили, президент США обратился к присутствующим с речью. В приеме приняли участие лидеры многих стран мира, с которыми у грузинского президента также состоялось общение и взаимодействие.В состав грузинской делегации во главе с президентом Грузии также входит министр иностранных дел Мака Бочоришвили. В рамках Генассамблеи она продолжает встречи на высоком уровне с коллегами. Вопросы сотрудничества в сфере инвестиций, углубление торгово-экономических связей между странами и значение Срединного коридора глава МИД Грузии обсудила на встрече с вице-премьером и главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном. В этом контексте внимание было уделено стратегическому расположению Грузии, ее привлекательному инвестиционному климату и благоприятной бизнес-среде.Стороны отметили активное развитие дружественных и партнерских связей, а также подтвердили готовность продолжать и расширять плодотворное сотрудничество между двумя странами.Процесс евроинтеграции Грузии глава МИД обсудила с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро. Министры выразили надежду на возвращение отношений Грузии с Евросоюзом в обычное русло и подчеркнули важность поддержки этого процесса со стороны Франции.В ходе беседы также рассматривались вопросы сотрудничества между двумя странами, особое внимание стороны уделили значению политического диалога и необходимости активной коммуникации для преодоления общих вызовов. Разговор также коснулся существующих проблем в сфере безопасности в регионе. Бочоришвили поблагодарила французского коллегу за активную поддержку Грузии в международных форматах.Кроме того, глава МИД Грузии провела встречи с министрами иностранных дел Болгарии, Сербии и Хорватии – Георги Георгиевым, Марко Джуричем и Горданом Грлич-Радманом. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних отношений.По информации пресс-службы внешнеполитического ведомства, помимо встреч главы МИД Грузии с коллегами, также запланированы выступления Бочоришвили на различных форумах и участие в мероприятиях высокого уровня. Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

нью-йорк

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, сша, нью-йорк, франция, дональд трамп, мака бочоришвили, михаил кавелашвили, оон