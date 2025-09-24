https://sputnik-georgia.ru/20250924/raskryta-krupnaya-skhema-moshennichestva-v-gruzii-s-uchastiem-direktora-i-vladeltsa-bp-trans-295076611.html
Раскрыта крупная схема мошенничества в Грузии с участием директора и владельца B.P. TRANS
Раскрыта крупная схема мошенничества в Грузии с участием директора и владельца B.P. TRANS
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. СГБ Грузии сообщила о задержании директора и одного из сотрудников компании B.P. TRANS, а также трех сотрудников надзорной компании по обвинению в мошенничестве на сумму 4,2 миллиона лари в деле о строительстве дорог в стране, владелец компании объявлен в розыск. Следствие установило, что обвиняемые в период с июня 2021 года по сентябрь 2022 года создали схему мошенничества с целью завладения средствами, выделенными министерством регионального развития на ремонт участков трассы Кутаиси-Алпана-перевал Мамисони и строительства защитных сооружений на поврежденных дорогах в районе Они. Как утверждает следствие, владелец компании B.P. TRANS, ее директор и сотрудник вместе с тремя сотрудниками надзорной компании, которая следила за осуществлением тендера, в итоге завладели суммой в размере около 4,2 миллиона лари. Задержанным и находящемуся в розыске владельцу компании предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, которое предполагает лишение свободы на срок от 6 до 9 лет. На данный момент следствие занимается поиском других участников мошеннической схемы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Раскрыта крупная схема мошенничества в Грузии с участием директора и владельца B.P. TRANS
