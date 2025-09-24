https://sputnik-georgia.ru/20250924/sbornaya-gruzii-po-futzalu-sygraet-na-evro-2026-295077143.html
Сборная Грузии по футзалу сыграет на Евро-2026
Сборная Грузии по футзалу сыграет на Евро-2026
Sputnik Грузия
В обновленном рейтинге УЕФА сборная Грузии по футзалу занимает 14 строчку 24.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-24T16:00+0400
2025-09-24T16:00+0400
2025-09-24T16:17+0400
спорт
спорт
грузия
новости
латвия
тбилиси
словакия
уефа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/18/295076847_0:49:2049:1201_1920x0_80_0_0_d6832dcc33a50e4c061067b5ff824fd3.jpg
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футзалу по сумме двух стыковых матчей обыграла команду Словакии (7:6) и во второй раз сыграет на чемпионате Европы. Подопечные Автандила Асатиани выиграли первый матч в Тбилиси со счетом 4:1. В матче в Братиславе хозяева поля выиграли первый тайм со счетом 2:1. После перерыва у грузинской команды появился шанс восстановить равновесие, но Гавтадзе не реализовал пенальти (на 26 минуте), а словаки забили третий гол уже на следующей минуте. Хозяева имели большое преимущество, но на 31-й минуте Арчил Сепискверадзе сократил отставание до минимума, а Ираклий Тодуа, в своем сотом матче за сборную, сравнял счет – 3:3. В конце встречи подопечные Асатиани выдержали давление хозяев и судей, удержав счет на табло (4:3). В обновленном рейтинге УЕФА сборная Грузии по футзалу занимает 14 строчку. Финальная стадия Евро-2026 пройдет с 21 января по 7 февраля 2026 года в Латвии и Литве. Шестнадцать команд будут разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
латвия
тбилиси
словакия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/18/295076847_190:0:1857:1250_1920x0_80_0_0_b1e8c6d507d50faa589c3d1bf2a646cd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, спорт, грузия, новости, латвия, тбилиси, словакия, уефа
спорт, спорт, грузия, новости, латвия, тбилиси, словакия, уефа
Сборная Грузии по футзалу сыграет на Евро-2026
16:00 24.09.2025 (обновлено: 16:17 24.09.2025)
В обновленном рейтинге УЕФА сборная Грузии по футзалу занимает 14 строчку
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футзалу по сумме двух стыковых матчей обыграла команду Словакии (7:6) и во второй раз сыграет на чемпионате Европы.
Подопечные Автандила Асатиани выиграли первый матч в Тбилиси со счетом 4:1.
В матче в Братиславе хозяева поля выиграли первый тайм со счетом 2:1. После перерыва у грузинской команды появился шанс восстановить равновесие, но Гавтадзе не реализовал пенальти (на 26 минуте), а словаки забили третий гол уже на следующей минуте.
Хозяева имели большое преимущество, но на 31-й минуте Арчил Сепискверадзе сократил отставание до минимума, а Ираклий Тодуа, в своем сотом матче за сборную, сравнял счет – 3:3.
В конце встречи подопечные Асатиани выдержали давление хозяев и судей, удержав счет на табло (4:3).
В обновленном рейтинге УЕФА сборная Грузии по футзалу занимает 14 строчку.
Финальная стадия Евро-2026 пройдет с 21 января по 7 февраля 2026 года в Латвии и Литве.
Шестнадцать команд будут разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.