Сборная Грузии по футзалу сыграет на Евро-2026

Сборная Грузии по футзалу сыграет на Евро-2026

В обновленном рейтинге УЕФА сборная Грузии по футзалу занимает 14 строчку 24.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футзалу по сумме двух стыковых матчей обыграла команду Словакии (7:6) и во второй раз сыграет на чемпионате Европы. Подопечные Автандила Асатиани выиграли первый матч в Тбилиси со счетом 4:1. В матче в Братиславе хозяева поля выиграли первый тайм со счетом 2:1. После перерыва у грузинской команды появился шанс восстановить равновесие, но Гавтадзе не реализовал пенальти (на 26 минуте), а словаки забили третий гол уже на следующей минуте. Хозяева имели большое преимущество, но на 31-й минуте Арчил Сепискверадзе сократил отставание до минимума, а Ираклий Тодуа, в своем сотом матче за сборную, сравнял счет – 3:3. В конце встречи подопечные Асатиани выдержали давление хозяев и судей, удержав счет на табло (4:3). В обновленном рейтинге УЕФА сборная Грузии по футзалу занимает 14 строчку. Финальная стадия Евро-2026 пройдет с 21 января по 7 февраля 2026 года в Латвии и Литве. Шестнадцать команд будут разделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

