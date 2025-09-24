Сеть магазинов в Грузии уличили в обмане покупателей

https://sputnik-georgia.ru/20250924/set-magazinov-v-gruzii-ulichili-v-obmane-pokupateley-295082752.html
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Агентство конкуренции и защиты прав потребителей Грузии обязало одну из крупнейших сетей магазинов "Никора трейд" решить проблемы с ценниками, которые вводили в заблуждение покупателей. Сеть "Никора трейд" – одна из крупнейших сетей розничной торговли в Грузии. Ей принадлежат как магазины "Никора", так и сеть магазинов "Либре". У сети 659 магазинов по всей стране. Как заявляет Агентство конкуренции, несколько граждан обратились к ним в связи с возможным нарушением, так как в магазинах компании им приходилось платить больше, чем было указано на ценнике. Закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года и направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. Как жаловаться В случае нарушения прав потребителей в Грузии необходимо заполнить специальную форму заявления и отправить ее на адрес электронной почты: consumer@gcca.gov.ge. Для получения более подробной информации можно позвонить по телефону горячей линии – 15 20. Звонки доступны для грузинских операторов связи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
""Никора Трейд" было поручено обеспечить указание цены на продукцию, размещенную на торговых объектах, в четкой и понятной форме. Кроме того, в период скидок "Никора Трейд" было поручено предоставлять потребителям подробную информацию о сроке действия предложений/скидок. Соглашение также предусматривает обязательство торговца предоставлять потребителю информацию на грузинском языке – четко и понятно", – говорится в решении.
