В Армении был убит оппозиционер

В Армении был убит оппозиционер

Sputnik Грузия

24.09.2025

2025-09-24T15:30+0400

2025-09-24T15:30+0400

2025-09-24T15:39+0400

ТБИЛИСИ, 24 сен – Sputnik. В МВД Армении сообщили об убийстве главы общины "Паракар" Володи Григоряна, сообщает Sputnik Армения.По словам пресс-секретаря МВД Нарека Саркисяна, человек в маске и перчатках подошел к трем стоящим людям, открыл огонь и скрылся с места. Правоохранительные органы разыскивают киллера.Григорян был убит в задней части своего строящегося дома в общине Мердзаван, в доме никто не проживал. Володя Григорян был избран главой укрупненной общины "Паракар" в апреле. На выборах он победил кандидата от партии Никола Пашиняна "Гражданский договор". В выборах в Паракаре приняли участие три партии и один блок. Голоса распределились следующим образом: партия "Гражданский договор" (кандидат Людвиг Гюльназарян) – 3 669, блок "Единство" (включая партии "Страна для жизни" и "Победа", кандидат Володя Григорян) – 6 508.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

