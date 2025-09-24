https://sputnik-georgia.ru/20250924/v-armenii-byl-ubit-oppozitsioner--295076352.html
В Армении был убит оппозиционер
В Армении был убит оппозиционер
Sputnik Грузия
Володя Григорян был избран главой укрупненной общины "Паракар" в апреле 24.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-24T15:30+0400
2025-09-24T15:30+0400
2025-09-24T15:39+0400
в мире
армения
новости
никол пашинян
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/18/295076444_0:420:1920:1500_1920x0_80_0_0_3d8fa36f6f40b30ae4de6d71ac1f5abb.jpg
ТБИЛИСИ, 24 сен – Sputnik. В МВД Армении сообщили об убийстве главы общины "Паракар" Володи Григоряна, сообщает Sputnik Армения.По словам пресс-секретаря МВД Нарека Саркисяна, человек в маске и перчатках подошел к трем стоящим людям, открыл огонь и скрылся с места. Правоохранительные органы разыскивают киллера.Григорян был убит в задней части своего строящегося дома в общине Мердзаван, в доме никто не проживал. Володя Григорян был избран главой укрупненной общины "Паракар" в апреле. На выборах он победил кандидата от партии Никола Пашиняна "Гражданский договор". В выборах в Паракаре приняли участие три партии и один блок. Голоса распределились следующим образом: партия "Гражданский договор" (кандидат Людвиг Гюльназарян) – 3 669, блок "Единство" (включая партии "Страна для жизни" и "Победа", кандидат Володя Григорян) – 6 508.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/18/295076444_0:240:1920:1680_1920x0_80_0_0_3a2f2cc8443c761431efb1527b746fc5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, армения, новости, никол пашинян
в мире, армения, новости, никол пашинян
В Армении был убит оппозиционер
15:30 24.09.2025 (обновлено: 15:39 24.09.2025)
Володя Григорян был избран главой укрупненной общины "Паракар" в апреле
ТБИЛИСИ, 24 сен – Sputnik
. В МВД Армении сообщили об убийстве главы общины "Паракар" Володи Григоряна, сообщает Sputnik Армения
.
По словам пресс-секретаря МВД Нарека Саркисяна, человек в маске и перчатках подошел к трем стоящим людям, открыл огонь и скрылся с места. Правоохранительные органы разыскивают киллера.
Григорян был убит в задней части своего строящегося дома в общине Мердзаван, в доме никто не проживал.
Володя Григорян был избран главой укрупненной общины "Паракар" в апреле. На выборах он победил кандидата от партии Никола Пашиняна "Гражданский договор". В выборах в Паракаре приняли участие три партии и один блок. Голоса распределились следующим образом: партия "Гражданский договор" (кандидат Людвиг Гюльназарян) – 3 669, блок "Единство" (включая партии "Страна для жизни" и "Победа", кандидат Володя Григорян) – 6 508.