В Грузии упростили процесс выдачи пенсий

Пенсия будет приостанавливаться только в случае несоответствия личного номера, года и месяца рождения пенсионера 24.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Пенсионерам в Грузии больше не приостановят выплату пенсии из-за неточности некоторых идентификационных данных, сообщил Минздрав страны. По информации ведомства, упрощение процесса выдачи пенсий позволит ежемесячно около 1 тысячи пенсионерам получать пенсию без дополнительных процедур. Им больше не придется посещать сервис-центр Агентства развития госуслуг или "Либерти банк" с требованием возобновить выплату пенсии. Согласно изменениям, пенсия будет приостанавливаться только в случае несоответствия личного номера, года и месяца рождения пенсионера. В остальных случаях Агентство социальной службы будет опираться на данные Агентства развития госуслуг, и пенсионеры смогут получать причитающуюся им пенсию без задержек и лишней бюрократии. По данным Агентства соцобслуживания Минздрава на 1 февраля 2025 года, пенсию по возрасту в Грузии получают чуть менее 865,1 тысячи пенсионеров, из них 252,3 тысячи – мужчин и 612,7 тысячи – женщин. По сравнению с данными на 1 января, число пенсионеров выросло на 768 человек, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 25,2 тысячи. Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2025 года составляет 350 и 450 лари, в зависимости от возраста. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

