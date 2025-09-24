https://sputnik-georgia.ru/20250924/v-gruzii-uprostili-protsess-vydachi-pensiy-295064796.html
В Грузии упростили процесс выдачи пенсий
В Грузии упростили процесс выдачи пенсий
24.09.2025
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Пенсионерам в Грузии больше не приостановят выплату пенсии из-за неточности некоторых идентификационных данных, сообщил Минздрав страны. По информации ведомства, упрощение процесса выдачи пенсий позволит ежемесячно около 1 тысячи пенсионерам получать пенсию без дополнительных процедур. Им больше не придется посещать сервис-центр Агентства развития госуслуг или "Либерти банк" с требованием возобновить выплату пенсии. Согласно изменениям, пенсия будет приостанавливаться только в случае несоответствия личного номера, года и месяца рождения пенсионера. В остальных случаях Агентство социальной службы будет опираться на данные Агентства развития госуслуг, и пенсионеры смогут получать причитающуюся им пенсию без задержек и лишней бюрократии. По данным Агентства соцобслуживания Минздрава на 1 февраля 2025 года, пенсию по возрасту в Грузии получают чуть менее 865,1 тысячи пенсионеров, из них 252,3 тысячи – мужчин и 612,7 тысячи – женщин. По сравнению с данными на 1 января, число пенсионеров выросло на 768 человек, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 25,2 тысячи. Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2025 года составляет 350 и 450 лари, в зависимости от возраста. Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Новости
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Пенсионерам в Грузии больше не приостановят выплату пенсии из-за неточности некоторых идентификационных данных, сообщил Минздрав страны.
По информации ведомства, упрощение процесса выдачи пенсий позволит ежемесячно около 1 тысячи пенсионерам получать пенсию без дополнительных процедур. Им больше не придется посещать сервис-центр Агентства развития госуслуг или "Либерти банк" с требованием возобновить выплату пенсии.
Ранее, если фиксировалось несоответствие между данными удостоверения личности и базой Агентства развития государственных услуг, выплата пенсии приостанавливалась до тех пор, пока гражданин не предоставлял новый документ.
Согласно изменениям, пенсия будет приостанавливаться только в случае несоответствия личного номера, года и месяца рождения пенсионера.
В остальных случаях Агентство социальной службы будет опираться на данные Агентства развития госуслуг, и пенсионеры смогут получать причитающуюся им пенсию без задержек и лишней бюрократии.
По данным Агентства соцобслуживания Минздрава на 1 февраля 2025 года, пенсию по возрасту в Грузии получают чуть менее 865,1 тысячи пенсионеров, из них 252,3 тысячи – мужчин и 612,7 тысячи – женщин.
По сравнению с данными на 1 января, число пенсионеров выросло на 768 человек, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 25,2 тысячи.
Основная часть пенсионеров – это граждане до 75 лет. Пенсионеров старше 90 лет в Грузии 12,2 тысячи, из них 2,9 тысячи – мужчин и 9,4 тысячи – женщин.
Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам с 60 лет, а мужчинам – с 65 лет. Размер государственной пенсии с 1 января 2025 года составляет 350 и 450 лари, в зависимости от возраста.
Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.
Участники накопительной пенсионной системы дополнительно к государственной пенсии получают накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.