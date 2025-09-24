https://sputnik-georgia.ru/20250924/vlasti-gruzii-prokommentiroval-vyzov-posla-germanii-v-mid--295083326.html
Власти Грузии прокомментировали вызов посла Германии в МИД
Петер Фишер, по словам премьер-министра Грузии, напрямую участвует в деятельности радикальной оппозиции, напрямую пытается оказать давление на независимую... 24.09.2025, Sputnik Грузия
17:59 24.09.2025 (обновлено: 18:26 24.09.2025)
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Вызов посла Германии – это дипломатическая мера, которая применяется в случае грубого нарушения дипломатом, работающим в Грузии, принципов Венской конвенции, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам в связи с вызовом посла Германии Петера Фишера МИД Грузии.
В начале сентября спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили после нападения участников акции протеста на предвыборный штаб "Грузинской мечты" в Тбилиси обвинил Петера Фишера во вмешательстве в избирательный процесс в Грузии, в подстрекательстве и поддержке экстремизма. При этом обвиненного в поддержке радикалов в Тбилиси Фишера поддержало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии.
"Что касается вызова посла Германии, то это дипломатическая мера, которая применяется в случае грубого нарушения послом, работающим в Грузии, принципов Венской конвенции. Это нормальная дипломатическая мера. Если МИД пожелает, он даст развернутый комментарий по этому поводу", – сказал Кобахидзе.
Фишер, как отметил премьер, напрямую участвует в деятельности радикальной оппозиции, напрямую пытается оказать давление на независимую судебную систему.
Что касается комментария самого посла, то он назвал случившееся "незаурядным случаем".
"Это первый случай в истории современных отношений Грузии с Германией, когда посла Германии вызывают в министерство", – сказал Фишер.
Грузия и Германия

Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС.
Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси.
В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией.
Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря.
31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии.
В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества.
В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.