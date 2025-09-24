Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250924/vlasti-gruzii-prokommentiroval-vyzov-posla-germanii-v-mid--295083326.html
Власти Грузии прокомментировали вызов посла Германии в МИД
Власти Грузии прокомментировали вызов посла Германии в МИД
Sputnik Грузия
Петер Фишер, по словам премьер-министра Грузии, напрямую участвует в деятельности радикальной оппозиции, напрямую пытается оказать давление на независимую... 24.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-24T17:59+0400
2025-09-24T18:26+0400
новости
грузия
германия
тбилиси
берлин
ираклий кобахидзе
шалва папуашвили
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288175334_0:156:1280:876_1920x0_80_0_0_ae373d855afb399f48564c984744ad82.jpg
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Вызов посла Германии – это дипломатическая мера, которая применяется в случае грубого нарушения дипломатом, работающим в Грузии, принципов Венской конвенции, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам в связи с вызовом посла Германии Петера Фишера МИД Грузии. В начале сентября спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили после нападения участников акции протеста на предвыборный штаб "Грузинской мечты" в Тбилиси обвинил Петера Фишера во вмешательстве в избирательный процесс в Грузии, в подстрекательстве и поддержке экстремизма. При этом обвиненного в поддержке радикалов в Тбилиси Фишера поддержало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии. "Что касается вызова посла Германии, то это дипломатическая мера, которая применяется в случае грубого нарушения послом, работающим в Грузии, принципов Венской конвенции. Это нормальная дипломатическая мера. Если МИД пожелает, он даст развернутый комментарий по этому поводу", – сказал Кобахидзе. Фишер, как отметил премьер, напрямую участвует в деятельности радикальной оппозиции, напрямую пытается оказать давление на независимую судебную систему. Что касается комментария самого посла, то он назвал случившееся "незаурядным случаем". "Это первый случай в истории современных отношений Грузии с Германией, когда посла Германии вызывают в министерство", – сказал Фишер. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
германия
тбилиси
берлин
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288175334_182:179:1111:876_1920x0_80_0_0_88d685625c1aa4b547ce6c1ac65fb57f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, германия, тбилиси, берлин, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, политика
новости, грузия, германия, тбилиси, берлин, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, политика

Власти Грузии прокомментировали вызов посла Германии в МИД

17:59 24.09.2025 (обновлено: 18:26 24.09.2025)
© Courtesy of Deutsche Botschaft TiflisПосол Германии в Грузии Питер Фишер
Посол Германии в Грузии Питер Фишер - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2025
© Courtesy of Deutsche Botschaft Tiflis
Подписаться
Петер Фишер, по словам премьер-министра Грузии, напрямую участвует в деятельности радикальной оппозиции, напрямую пытается оказать давление на независимую судебную систему
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Вызов посла Германии – это дипломатическая мера, которая применяется в случае грубого нарушения дипломатом, работающим в Грузии, принципов Венской конвенции, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам в связи с вызовом посла Германии Петера Фишера МИД Грузии.
В начале сентября спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили после нападения участников акции протеста на предвыборный штаб "Грузинской мечты" в Тбилиси обвинил Петера Фишера во вмешательстве в избирательный процесс в Грузии, в подстрекательстве и поддержке экстремизма. При этом обвиненного в поддержке радикалов в Тбилиси Фишера поддержало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии.
"Что касается вызова посла Германии, то это дипломатическая мера, которая применяется в случае грубого нарушения послом, работающим в Грузии, принципов Венской конвенции. Это нормальная дипломатическая мера. Если МИД пожелает, он даст развернутый комментарий по этому поводу", – сказал Кобахидзе.
Фишер, как отметил премьер, напрямую участвует в деятельности радикальной оппозиции, напрямую пытается оказать давление на независимую судебную систему.
Что касается комментария самого посла, то он назвал случившееся "незаурядным случаем".
"Это первый случай в истории современных отношений Грузии с Германией, когда посла Германии вызывают в министерство", – сказал Фишер.

Грузия и Германия

Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС.
Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси.
В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией.
Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря.
31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии.
В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества.
В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0