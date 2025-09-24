Внешняя политика Брюсселя находится на уровне детского сада – глава парламента Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20250924/vneshnyaya-politika-bryusselya-nakhoditsya-na-urovne-detskogo-sada--glava-parlamenta-gruzii-295075253.html
24.09.2025
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Внешняя политика Брюсселя находится на уровне детсада, а решение Евросоюза в отношении Грузии говорит о том, что они даже не считаются с географией, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Грузия отказалась принимать участие во встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге, после того как приглашение было направлено послу, а не министру. Власти посчитали это "несерьезным отношением института ЕС" к Грузии, расценив его как попытку использовать вопрос для политических спекуляций."Мы к этому привыкли и видим, что, к сожалению, у Брюсселя внешняя политика на уровне детского сада. Это решение также показывает, что они не только отрицают факты, где находится Грузия с ее экономическим, демократическим, институциональным развитием, но и не видят карту, не признают географию. Нас удивляет, что они не признают рейтинг Всемирного банка и других организаций. Когда в своей внешней политике не признают географию, это, в первую очередь говорит о них самих", – сказал Папуашвили. При этом, по его словам, Грузия в отношениях с ЕС придерживается политики "стратегического терпения". "Это часть того неквалифицированного подхода, которым, в конечном итоге, вредит сам себе Брюссель. Если посмотреть на крупные страны, то видно, какое отношение к Евросоюзу. Это результат той плачевной и неквалифицированной внешней политики, которая находится там, где в свое время было Эстонское государство, когда его премьер-министром была нынешний комиссар по иностранным делам", – отметил Папуашвили. Спикер грузинского парламента также ответил пресс-секретарю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Аните Хиппер, которая выразила солидарность той части населения Грузии, которая примет участие в акции протеста в день выборов 4 октября."Вместо того чтобы в ответ на вопрос, связанный с 4 октября, мы услышали от спикера Еврокомиссии, что это день выборов и важно, чтобы все приняли участие и пришли на выборы, этот конкретный спикер выражает солидарность с акцией по свержению, анонсированной Леваном Хабеишвили и "Национальным движением" на 4 октября", – заявил Папуашвили. По его словам, это заявление сделало Еврокомиссию "ответственной за насилие на акции". "Если 4 октября будет хотя бы один факт насилия, хотя бы один брошенный камень и одно оскорбление полицейского, нападение на полицейского, нападение на граждан, на различную собственность на проспекте Руставели или на другое государственное здание, то после вчерашнего заявления Еврокомиссия разделила ответственность за это", – сказал Папуашвили. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в наказание официальным лицам приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим приостановлен не будет. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
