Вызов посла Германии в МИД Грузии: о чем говорили с Фишером?

На встрече было отмечено, что грузинская сторона обеспокоена "попытками поощрения радикальной повестки дня в стране" 24.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Послу Германии разъяснили, что он не должен вмешиваться во внутренние дела Грузии, говорится в заявлении МИД Грузии. Посол Германии Петер Фишер в среду, 24 сентября был вызван в МИД Грузии для дачи разъяснений. По данным внешнеполитического ведомства, на встрече было отмечено, что грузинская сторона "обеспокоена попытками поощрения радикальной повестки дня в стране, что, в свою очередь, противоречит принципам демократии и способствует разжиганию поляризации в обществе". "Также вызывают беспокойство попытки политизации судебных процессов, происходящих в стране, и участие послов в этом процессе", - отмечено в заявлении. Также, по данным МИД, грузинская сторона поинтересовалась основаниями для обеспокоенности, выраженной посольством Германии, в связи с разжиганием языка вражды и содействием распространению дезинформации. При этом ведомство отмечают, что несмотря на целенаправленные кампании, проводимые против него, оно придает большое значение и бережно относится к отношениям с Германией и считает, что "подобные действия наносят ущерб партнерским отношениям, сложившимся между двумя странами на протяжении многих лет". "Министерство иностранных дел надеется, что деятельность дипломатических представителей в будущем будет основываться на принципах сотрудничества, основанного на взаимном уважении между странами", - говорится в заявлении. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

