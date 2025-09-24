https://sputnik-georgia.ru/20250924/vyzov-posla-germanii-v-mid-gruzii-o-chem-govorili-s-fisherom-295084202.html
Вызов посла Германии в МИД Грузии: о чем говорили с Фишером?
Вызов посла Германии в МИД Грузии: о чем говорили с Фишером?
На встрече было отмечено, что грузинская сторона обеспокоена "попытками поощрения радикальной повестки дня в стране" 24.09.2025, Sputnik Грузия
Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.
Вызов посла Германии в МИД Грузии: о чем говорили с Фишером?
На встрече было отмечено, что грузинская сторона обеспокоена "попытками поощрения радикальной повестки дня в стране"
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Послу Германии разъяснили, что он не должен вмешиваться во внутренние дела Грузии, говорится в заявлении МИД Грузии.
Посол Германии Петер Фишер в среду, 24 сентября был вызван в МИД Грузии для дачи разъяснений.
"На встрече послу было разъяснено, что согласно пункту 1 статьи 41 Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях", член дипломатического представительства обязан уважать законы и правила государства пребывания, а также обязан не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства", — говорится в заявлении МИД.
По данным внешнеполитического ведомства, на встрече было отмечено, что грузинская сторона "обеспокоена попытками поощрения радикальной повестки дня в стране, что, в свою очередь, противоречит принципам демократии и способствует разжиганию поляризации в обществе".
"Также вызывают беспокойство попытки политизации судебных процессов, происходящих в стране, и участие послов в этом процессе", - отмечено в заявлении.
Также, по данным МИД, грузинская сторона поинтересовалась основаниями для обеспокоенности, выраженной посольством Германии, в связи с разжиганием языка вражды и содействием распространению дезинформации.
"Было отмечено, что посольству было официально предложено представить конкретное обоснование этой обеспокоенности, чего до сих пор не было сделано. И, соответственно, грузинская сторона считает подобные обвинения очередной попыткой необоснованных нападок на власти", - говорится в заявлении МИД Грузии.
При этом ведомство отмечают, что несмотря на целенаправленные кампании, проводимые против него, оно придает большое значение и бережно относится к отношениям с Германией и считает, что "подобные действия наносят ущерб партнерским отношениям, сложившимся между двумя странами на протяжении многих лет".
"Министерство иностранных дел надеется, что деятельность дипломатических представителей в будущем будет основываться на принципах сотрудничества, основанного на взаимном уважении между странами", - говорится в заявлении.
Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС.
Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси.
В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией.
Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря.
31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии.
В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества.
В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.