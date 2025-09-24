Грузия
Взрыв в жилом доме в Тбилиси – есть пострадавшие
Взрыв в жилом доме в Тбилиси – есть пострадавшие
24.09.2025
2025-09-24T10:52+0400
2025-09-24T11:03+0400
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Один человек госпитализирован в результате взрыва в жилом доме в тбилисском районе Лоткина, сообщил телеканал "Рустави 2". Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа. По данным Службы ЧС, взрыв произошел поздно ночью. Пострадавшей около 20 лет. МВД ведет расследование инцидента по двум статьям: "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ" и "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов". Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Взрыв в жилом доме в Тбилиси – есть пострадавшие

10:52 24.09.2025 (обновлено: 11:03 24.09.2025)
© Sputnik / Alex ShlamovДом на улице Кетеван Цамебули, где произошла утечка газа
Дом на улице Кетеван Цамебули, где произошла утечка газа - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2025
© Sputnik / Alex Shlamov
МВД ведет расследование инцидента по двум статьям
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Один человек госпитализирован в результате взрыва в жилом доме в тбилисском районе Лоткина, сообщил телеканал "Рустави 2".
Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа. По данным Службы ЧС, взрыв произошел поздно ночью. Пострадавшей около 20 лет.
МВД ведет расследование инцидента по двум статьям: "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ" и "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов".
