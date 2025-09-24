https://sputnik-georgia.ru/20250924/vzryv-v-zhilom-dome-v-tbilisi---est-postradavshie-295067869.html

Взрыв в жилом доме в Тбилиси – есть пострадавшие

Взрыв в жилом доме в Тбилиси – есть пострадавшие

Sputnik Грузия

МВД ведет расследование инцидента по двум статьям 24.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-24T10:52+0400

2025-09-24T10:52+0400

2025-09-24T11:03+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24413/83/244138338_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_d878ca1f680bd94abd7864a86a22c045.jpg

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Один человек госпитализирован в результате взрыва в жилом доме в тбилисском районе Лоткина, сообщил телеканал "Рустави 2". Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа. По данным Службы ЧС, взрыв произошел поздно ночью. Пострадавшей около 20 лет. МВД ведет расследование инцидента по двум статьям: "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ" и "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси