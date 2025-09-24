Взрыв в жилом доме в Тбилиси – есть пострадавшие

https://sputnik-georgia.ru/20250924/vzryv-v-zhilom-dome-v-tbilisi---est-postradavshie-295067869.html
24.09.2025
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Один человек госпитализирован в результате взрыва в жилом доме в тбилисском районе Лоткина, сообщил телеканал "Рустави 2". Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа. По данным Службы ЧС, взрыв произошел поздно ночью. Пострадавшей около 20 лет. МВД ведет расследование инцидента по двум статьям: "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ" и "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов".
10:52 24.09.2025 (обновлено: 11:03 24.09.2025)
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Один человек госпитализирован в результате взрыва в жилом доме в тбилисском районе Лоткина, сообщил телеканал "Рустави 2".
Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа. По данным Службы ЧС, взрыв произошел поздно ночью. Пострадавшей около 20 лет.
МВД ведет расследование инцидента по двум статьям: "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ" и "Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов".