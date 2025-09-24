https://sputnik-georgia.ru/20250924/ya-gruzin-i-nikakogo-sledovatelno-295071895.html

Я грузин, и никакого "следовательно"

Я грузин, и никакого "следовательно"

Колумнист Sputnik Грузия, политолог Арчил Сихарулидзе

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Действие рождает противодействие – это не только базовый закон физики, но и универсальный принцип общественных дебатов. После того как Европа решила использовать свое идеологическое влияние на часть тбилисских элит и объявила "холодную войну" против инакомыслящих, "Грузинская мечта" подняла знамя "грузинофилии".Эта установка быстро превратилась в радикальную идеологию, своего рода вероисповедание: Грузия может существовать только с Европой и никак иначе; без "цивилизованного мира" она ничто и не имеет имени.Такое мировоззрение я называю "радикальной европейскостью". Согласно ему, если вы не верите в неизбежность и безальтернативность европейского будущего – вы "неправильный грузин", "плохой человек", а значит, пророссийский агент, "путинист".Кто бы мог подумать, что в этих дебатах слова известного политика и филолога Левана Бердзенишвили подтолкнут и правительство, и значительную часть общества объединиться вокруг фигуры царя Ираклия II. Стремясь в очередной раз выступить с громкой и спорной идеей, Бердзенишвили назвал Ираклия II глупым политиком, который подписал Георгиевский трактат с Российской империей и тем самым привел страну к утрате суверенитета.Так как многие историки почитают Ираклия II как прагматичного военачальника, спасшего страну от Османского и Персидского нашествий, реакция общества, мягко говоря, оказалась резко негативной. Более того, Бердзенишвили, будучи критиком власти и сторонником "европейскости", фактически превратил фигуру царя, его идеалы и наследие в противовес собственным убеждениям. В результате Ираклий II неожиданно оказался пророссийским полководцем, который предпочел обращаться за помощью не к "цивилизованному" Западу, а к "злосчастному северному соседу".Сегодня власти торжественно представили обществу монумент царю Ираклию II, исполненный с большим размахом и основательностью, сделав еще один шаг в сторону "грузинофилии". Посыл прост: Тбилиси намерен до конца защищать свои интересы. И для этого никому в стране не нужно быть европейцем, чтобы оставаться грузином.Я грузин, и никакого "следовательно" здесь быть не должно. Я сам решу, что дальше добавить, если захочу.Мнение автора может не совпадать с позицией редакцииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

