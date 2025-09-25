https://sputnik-georgia.ru/20250925/basilashvili-vernulsya-v-sotnyu-luchshikh-tennisistov-mira-295082037.html

Басилашвили вернулся в сотню лучших теннисистов мира

Басилашвили вернулся в сотню лучших теннисистов мира

В настоящее время Басилашвили играет на турнире Jingshan Challenger в Китае 25.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Грузинский теннисист Николоз Басилашвили поднялся в мировом рейтинге ATP и занимает 100 место. Басилашвили успешно выступил на прошлой неделе на турнире ATP в Чэнду (Китай). Он прошел квалификационный этап, выиграл два матча в основной сетке и вышел в четвертьфинал. В настоящее время Басилашвили играет на турнире Jingshan Challenger в Китае и уже одержал свою первую победу, обыграв Даниэля Аугуста Холмгрена, и получил путевку в 1/8 финала. Лучшим результатом грузинского теннисиста, которому недавно исполнилось 33 года, в мировом рейтинге было 16 место в 2018 году, а на его счету насчитываются пять побед на турнирах ATP высшей категории. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

