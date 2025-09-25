https://sputnik-georgia.ru/20250925/chernoe-more-bestsennyy-prirodnyy-resurs-gruzii---video-295090169.html
Черное море: бесценный природный ресурс Грузии – видео
Черное море: бесценный природный ресурс Грузии – видео
25 сентября отмечается Всемирный день моря. Мы решили рассказать, какое значение море имеет для Грузии, ведь протяженность черноморской береговой линии... 25.09.2025, Sputnik Грузия
В последние годы черноморские курорты Грузии стали известны во всем мире. Город Батуми вошел в число крупнейших туристических центров на Черном море. В то же время в стране активно развивается рыболовство, создаются новые плантации по разведению морских культур.Море играет важную роль и для развития транспортного потенциала Грузии, объемы грузоперевозок через порты Поти и Батуми растут. С 2025 года море будет иметь большое значение и в укреплении энергобезопасности региона – Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия создали совместное предприятие для прокладки по дну Черного моря высоковольтного кабеля мощностью 1300 МВт.
12:20 25.09.2025 (обновлено: 12:41 25.09.2025)
25 сентября отмечается Всемирный день моря. Мы решили рассказать, какое значение море имеет для Грузии, ведь протяженность черноморской береговой линии составляет более ста километров, в стране имеются крупные морские курорты и порты.
В последние годы черноморские курорты Грузии стали известны во всем мире. Город Батуми вошел в число крупнейших туристических центров на Черном море. В то же время в стране активно развивается рыболовство, создаются новые плантации по разведению морских культур.
Море играет важную роль и для развития транспортного потенциала Грузии, объемы грузоперевозок через порты Поти и Батуми растут. С 2025 года море будет иметь большое значение и в укреплении энергобезопасности региона – Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия создали совместное предприятие для прокладки по дну Черного моря высоковольтного кабеля мощностью 1300 МВт.