Депутат: Вызов посла Германии Петера Фишера в МИД Грузии стал кульминацией

Депутат: Вызов посла Германии Петера Фишера в МИД Грузии стал кульминацией

Sputnik Грузия

Берлин призывал власти Грузии отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса...

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Вывоз посла Германии Петера Фишера в МИД Грузии стал кульминацией, хотя это должно было произойти намного раньше, заявила член парламентского большинства Майя Битадзе журналистам.Первый замминистра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили 24 сентября встретился с чрезвычайным и полномочным послом Германии в Грузии Петером Фишером, которому было разъяснено, что согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания и в то же время обязан не вмешиваться во внутренние дела государства пребывания.По словам депутата, некоторые послы почему-то посчитали, что являются в большей степени грузинами, чем сами грузины, и что они любят Грузию больше, чем ее граждане."Поэтому они совершают очень большие ошибки. И именно поэтому посла вызвали в МИД впервые в истории независимости нашей страны", – заявила Битадзе.Она также отметила, что каждый должен понимать, что, поскольку Грузия претендует на статус независимого, суверенного государства, то требует уважения к своим интересамВ свою очередь, немецкий дипломат Петер Фишер после посещения МИД написал в Сети, что правительство Грузии и представители "Грузинской мечты" ответственны за новый спад в германо-грузинских отношениях."Я подробно опроверг необоснованные нападки в мой адрес, и я считаю, что правительство и представители "Грузинской мечты" ответственны за новый спад в германо-грузинских отношениях, которые своими действиями и риторикой стали причиной этого и блокируют путь в ЕС. Они меня не послушали. Я не радикал. Германия остается другом", – написал Фишер.В свою очередь, МИД Германии категорически осудил агрессивную риторику и необоснованный вызов посла Германии в МИД Грузии."Посол представляет позицию федерального правительства и действует в полном соответствии с Венской конвенцией", – говорится в заявлении МИД Германии.Грузия и ГерманияЕще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС.Депутатов правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси.В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией.Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря.31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии.В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества.В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

