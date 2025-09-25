https://sputnik-georgia.ru/20250925/glava-mid-gruzii-sammit-oon-dolzhen-stat-perelomnym-momentom-dlya-ustoychivogo-razvitiya-295091378.html
Глава МИД Грузии: Саммит ООН должен стать переломным моментом для устойчивого развития
Министр иностранных дел Грузии заявила, что страна, несмотря на вызовы, сохраняет рост и инвестирует в энергетику, цифровизацию и инфраструктуру, укрепляя роль... 25.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили выступила на Саммите по устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой глобальной экономике, который проводится раз в два года и посвящен выполнению обязательств по финансированию развития.В своем обращении глава внешнеполитического ведомства поблагодарила Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за организацию встречи и подчеркнула значимость саммита как платформы для оценки прогресса в достижении целей устойчивого развития и анализа итогов международных конференций по финансированию развития.По словам Бочоришвили, 80-летие подписания Устава ООН приходится на период серьезных глобальных вызовов – затяжных конфликтов, массовых нарушений прав человека, угроз продовольственной безопасности, экономического неравенства и последствий климатического кризиса. Она отметила, что эти факторы не только сводят на нет десятилетия достижений в области развития, но и выявляют фундаментальные слабости мировой финансовой системы.Министр подчеркнула, что Грузия полностью привержена этому видению. Несмотря на региональную нестабильность и внешние вызовы, стране удалось сохранить макроэкономическую стабильность: за последние четыре года экономика Грузии выросла в среднем на 9,7%, демонстрируя динамичное развитие в таких секторах, как торговля, транспорт, информационно-коммуникационные технологии, туризм и строительство, что способствует инклюзивному и устойчивому восстановлению.Бочоришвили также отметила, что государственные ресурсы направляются на долгосрочные национальные и региональные приоритеты. В частности, Грузия инвестирует в возобновляемую энергетику для достижения климатических целей и укрепления региональной энергетической безопасности, ускоряет цифровую трансформацию для улучшения связности и государственных услуг, а также развивает стратегическую инфраструктуру – Черноморский подводный кабель и глубоководный порт Анаклия, что укрепит связи между Европой и Азией."Эти проекты не только усиливают экономический фундамент Грузии, но и способствуют трансформации Среднего коридора в конкурентоспособный, безопасный и устойчивый маршрут, обеспечивающий развитие торговли и транспортировку энергоресурсов", – подчеркнула глава МИД.Она также отметила, что Грузия гордится своей ролью открытого торгового хаба: 16 соглашений о свободной торговле открывают стране доступ к рынкам ЕС, Китая, Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритании и стран СНГ, объединяющим 2,3 млрд потребителей. Все эти достижения были возможны несмотря на угрозы безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
