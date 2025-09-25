Грузия будет реагировать на вмешательство послов в политику – премьер

https://sputnik-georgia.ru/20250925/gruziya-budet-reagirovat-na-vmeshatelstvo-poslov-v-politiku--premer-295091743.html

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Необходимо реагировать на вовлечение конкретных послов в политические процессы в Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Министерство иностранных дел уже второй день вызывает к себе для дачи разъяснений послов европейских стран. Сначала разъяснения МИД Грузии давал посол Германии Грузии Петер Фишер, а после на ковер вызвали посла Великобритании Гарета Уорда.Он отметил, что послы в своей работе должны соблюдать правила, принципы, это, в том числе, европейский подход."Нельзя, чтобы послы действовали советскими подходами, и их вызов – это дипломатическая мера, единственная цель которой именно в том, чтобы послы вернулись в дипломатические рамки", – сказал Кобахидзе.Он обвинил послов в грубом вмешательстве в политику."У нас же в прямой, грубой форме происходит не только вмешательство в политику, но и поощрение радикализма и поляризации, что является грубым нарушением Венской конвенции", – заявил Ираклий Кобахидзе.По словам главы правительства, Венская конвенция запрещает вмешательство в политические процессы, что имеет очень грубую форму в Грузии."Европа традиционно была символом, связанным с правилами, символом уважения правил, и сейчас мы видим, что послы из Евросоюза, к сожалению, часто грубо нарушают принципы и правила, что категорически неприемлемо. В Грузии посол должен вести себя так, как подобает послу, а не как политик", – заявил премьер.В среду, 25 сентября, посольства стран ЕС, а также Великобритании обнародовали заявление, в котором назвали дискредитирующими и беспочвенными обвинения в адрес роли и деятельности некоторых дипломатических миссий в Грузии."Мы не поддерживаем какую-либо конкретную политическую партию, и заявления о нашей поддержке насилия и экстремизма не соответствуют действительности", – отметили в посольстве.При этом дипломаты отмечают, что для них встречи с широким кругом деятелей – правительством, оппозицией, гражданским обществом и гражданами в целом – являются нормальной частью дипломатической работы и полностью соответствуют Венской конвенции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

