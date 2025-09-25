https://sputnik-georgia.ru/20250925/gruziya-vse-blizhe-k-energonezavisimosti--v-planakh-stroitelstvo-novykh-vetryanykh-stantsiy-294965084.html

Грузия все ближе к энергонезависимости – в планах строительство новых ветряных станций

Грузия все ближе к энергонезависимости – в планах строительство новых ветряных станций

Sputnik Грузия

Специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом 25.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-25T10:51+0400

2025-09-25T10:51+0400

2025-09-25T10:51+0400

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Ветряную электростанцию мощностью 224 мегаватта планируется построить на хребте между селами Гогни и Мухура на границе муниципалитетов Терджола и Ткибули (регион Имерети), сообщила медиаплатформа BMG. В Грузии с 2016 года функционирует единственная ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия). Ее мощность – 20 МВт. В январе-июле 2025 года она выработала 48,50 млн киловатт-часов электроэнергии, что на 8,7% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Инициатором проекта является компания "Ветряная компания Гогни", которая представила инициативу правительству Грузии в 2022 году, а в октябре 2022 года концепция проекта была утверждена постановлением правительства (№1889). Планируемая электростанция будет включать не более 28 ветрогенераторов, максимальная мощность каждого из которых составит 8 мегаватт. Годовая выработка составит от 602 до 668 миллионов киловатт-часов. В рамках проекта построят подстанцию напряжением 220 кВ, которая будет подключена ко всем турбинам подземными кабелями, а затем – к подстанции "Зестафони 500" линией электропередачи протяженностью 17-22 км. Площадь строительства электростанции составляет около 2,5 тысячи гектаров, хотя сама инфраструктура будет размещена лишь на небольшой части. Кроме того, еще одну ветряную станцию мощностью 140 мегаватт планируется построить в регионе Шида Картли на границе муниципалитетов Карели и Гори, недалеко от села Гвлеви. Инициатором проекта является компания "Гвлеви Виндстрим", которая в январе 2025 года подписала соглашение с правительством Грузии. Согласно документу, компания обязуется получить все необходимые разрешения и экологические заключения для обеспечения строительства, владения и эксплуатации электростанции. Проект предусматривает размещение не более 25 ветряных турбин, каждая из которых будет иметь максимальную мощность 7,5 мегаватта. Максимальная высота концов крыльев турбин составит 230 метров, а срок эксплуатации составит около 30 лет. Необходимая для строительства инфраструктура включает в себя подстанцию ​​35/220 кВ, воздушную линию электропередачи 220 кВ и подземную кабельную сеть 35 кВ. Площадь инвестиционной территории проекта составляет около 110 га. Развитие энергетики Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире. Он является важным направлением для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. В связи с этим в стране разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере 3-4 млрд долларов. Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким, как солнечная и ветровая энергия. По данным ESCO, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. В прошлом году в стране было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 11,3 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 2,8 миллиарда киловатт-часов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

