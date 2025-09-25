https://sputnik-georgia.ru/20250925/kakie-strany-pokupayut-medikamenty-gruzinskogo-proizvodstva--video-295087926.html
Какие страны покупают медикаменты грузинского производства? – видео
Какие страны покупают медикаменты грузинского производства? – видео
Sputnik Грузия
25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Какими успехами в этот день может похвастаться Грузия? 25.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-25T10:36+0400
2025-09-25T10:36+0400
2025-09-25T10:39+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
экономика
грузия
общество
сакстат
медицина
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/19/295087740_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_68ccf591f4221148a9fea49ad4e5f82b.jpg
Страна увеличивает экспорт медикаментов собственного производства. В 2024 году доход от этого направления составил более 25 млн долларов. Практически весь экспорт пришелся на страны Южного Кавказа и Центральной Азии, по данным Национальной службы статистики "Сакстат". Грузинские лекарства поставлялись даже в страны Евросоюза. Растет и импортозамещение лекарственных препаратов на местном рынке. Хотя доля отечественной фармацевтики все еще невелика и составляет порядка 12%.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/19/295087740_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_33e603f499a9f16ffa5d37aab024be19.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, экономика, грузия, общество, сакстат, медицина, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, экономика, грузия, общество, сакстат, медицина, видео
Какие страны покупают медикаменты грузинского производства? – видео
10:36 25.09.2025 (обновлено: 10:39 25.09.2025)
25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Какими успехами в этот день может похвастаться Грузия?
Страна увеличивает экспорт медикаментов собственного производства. В 2024 году доход от этого направления составил более 25 млн долларов.
Практически весь экспорт пришелся на страны Южного Кавказа и Центральной Азии, по данным Национальной службы статистики "Сакстат". Грузинские лекарства поставлялись даже в страны Евросоюза. Растет и импортозамещение лекарственных препаратов на местном рынке. Хотя доля отечественной фармацевтики все еще невелика и составляет порядка 12%.