Какие страны покупают медикаменты грузинского производства? – видео

Какие страны покупают медикаменты грузинского производства? – видео

Sputnik Грузия

25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Какими успехами в этот день может похвастаться Грузия? 25.09.2025

Страна увеличивает экспорт медикаментов собственного производства. В 2024 году доход от этого направления составил более 25 млн долларов. Практически весь экспорт пришелся на страны Южного Кавказа и Центральной Азии, по данным Национальной службы статистики "Сакстат". Грузинские лекарства поставлялись даже в страны Евросоюза. Растет и импортозамещение лекарственных препаратов на местном рынке. Хотя доля отечественной фармацевтики все еще невелика и составляет порядка 12%.

