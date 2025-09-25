https://sputnik-georgia.ru/20250925/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-25-sentyabrya-2025-295065241.html

Какой сегодня церковный праздник: 25 сентября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 25 сентября 2025

Sputnik Грузия

25 сентября в религиозном мире отмечают день памяти святых Автонома, Корнута, Иулиана и других 25.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-25T01:01+0400

2025-09-25T01:01+0400

2025-09-25T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/15/282525056_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_72868a935c17444859c34cee1ec5ae5d.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Автоном ИталийскийПо церковному календарю 25 сентября поминают священномученика Автонома, пострадавшего во время правления Диоклетиана (284-305).Будущий cвятой был епископом в Италии. Святитель во время гонения христиан, для пользы Церкви, оставив свою страну, поселился в местечке Сорея в Вифинии у страннолюбца Корнилия.Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>Автоном, с усердием совершая апостольское служение, столько язычников обратил в истинную веру, что образовалась большая Церковь, для которой епископ освятил храм имени Архистратига Михаила. Корнилия к этой Церкви святитель рукоположил сперва в диаконы, а затем в пресвитеры.Проповедуя, Автоном посетил также Ликаонию и Исаврию. Император повелел схватить святителя, но он удалился в Клавдиополь на Черном море. Возвратившись в Сорею, он посвятил пресвитера Корнелия в епископы. А сам направился в Асию, вернувшись, стал проповедовать в местечке Лимны близ Сореи.Новообращенные как-то разрушили капище. А язычники, чтобы отомстить им, напали на церковь Архистратига Михаила, когда епископ Автоном проводил службу, и убили святителя, обагрив церковный алтарь его кровью.Корнут НикомидийскийПо церковному календарю 25 сентября поминают священномученика Корнута, епископа Никомидийского (Иконийского), пострадавшего в III веке во время преследования христиан при правлении Декия и Валериана.Правитель Иконии Перенний, преследуя христиан, заставил их укрываться в потаенных местах. Святителя, добровольно явившегося к правителю, подвергли жестоким пыткам, а затем обезглавили. Произошло это примерно в 249-259 годах.Иулиан ГалатийскийПо церковному календарю 25 сентября поминают cвятого Иулиана и с ним 40 мучеников, пострадавших за веру в IV веке.Жил будущий cвятой недалеко от древнего города Анкиры. Как-то правителю Галатийской области донесли, что пресвитер Иулиан вместе с 40 единомышленниками, скрываясь в одной пещере, совершает Богослужение.Пресвитера, отказавшегося выдать остальных христиан, которые успели скрыться и принести жертву идолам, подвергли жестоким пыткам. Когда язычникам не удалось сломить дух мученика угрозами и пытками, его приговорили к смерти.Святой в предсмертной молитве благодарил Господа и испросил у Него прощение грехов и избавление от страстей для людей, которые будут брать землю с места его погребения, а поля их защитить от вредоносных насекомых или птиц.Когда мученик склонил под меч свою голову, прозвучал Голос, призывавший Иулиана в Царство Небесное.Скрывавшиеся в пещере исповедники, услышав этот Голос, воодушевились и, покинув укрытие, единодушно исповедали себя христианами. Мученикам по приказу правителя отрубили головы.ИмениныПо церковному календарю 25 сентября именины отмечают Афанасий, Алексей, Даниил, Иоанн, Николай, Никодим, Семен, Феодор и Юлиан.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников