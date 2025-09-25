https://sputnik-georgia.ru/20250925/kobakhidze-slova-zelenskogo-absurdny-no-sporit-s-nim-vlasti-gruzii-ne-namereny-295095491.html

Кобахидзе: слова Зеленского абсурдны, но спорить с ним власти Грузии не намерены

Зеленский – трагическая личность не только потому, что в его стране идет война, но и из-за того, как она происходит, заявил спикер 25.09.2025

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Власти Грузии воздержатся от полемики с президентом Владимиром Зеленским ввиду ситуации на Украине, несмотря на его абсурдные заявления, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Зеленский в своем выступлении заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что "Европа уже потеряла Грузию, а ситуация с правами человека и государственным строем европейского образца там только ухудшается". Что касается ситуации с демократией и правами человека, по словам премьера, на Украине в этом плане сложилась трагическая ситуация как с точки зрения демократии, так и с точки зрения прав человека. "Когда в такое время говорят о демократии и правах человека в Грузии, это само по себе нонсенс. Грузия – безусловный лидер среди стран-кандидатов Евросоюза, в том числе по уровню демократии и прав человека. Мы на десять голов выше всех стран-кандидатов как с точки зрения прав человека, так и с точки зрения демократии", – заявил Кобахидзе. По словам спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, тот факт, что Зеленский посвятил часть отведенного ему в ООН короткого времени упоминанию Грузии, подтверждает, насколько злобно некоторые люди относятся к ней. По словам спикера, ввиду ситуации на Украине грузинские власти Грузии избегают ненужных комментариев и оценок. "Несмотря на то что спецслужбы Зеленского направили сюда Саакашвили, чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии, несмотря на то, что они хотели переправить в Грузию взрывчатку – делает это его власть, что здесь может подняться в воздух полгорода, потому что у них есть какие-то цели. Несмотря на все это, на то, что делает грузинскому народу господин Зеленский, мы все равно воздержимся от оценок", – заявил Папуашвили. При этом Папуашвили посоветовал Зеленскому прислушаться к совету президента США и провести выборы. Он также посоветовал Зеленскому прислушаться к совету вице-президента США и быть благодарным за все, что делается для него и Украины. В начале сентября СГБ Грузии сообщило о задержании двух граждан Украины с большим количеством взрывчатого вещества гексоген. По версии СГБ, конечным известным пунктом доставки был дом в Тбилиси, а взрывчатку задержанным передали сотрудники украинских спецслужб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

