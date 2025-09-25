https://sputnik-georgia.ru/20250925/mid-gruzii-prodolzhaet-vyzyvat-evropeyskikh-poslov-295088254.html

МИД Грузии продолжает вызывать европейских послов

МИД Грузии продолжает вызывать европейских послов

Sputnik Грузия

Ранее в министерство иностранных дел Грузии был вызван глава дипмиссии Германии Петер Фишер 25.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-25T11:30+0400

2025-09-25T11:30+0400

2025-09-25T12:01+0400

политика

грузия

новости

великобритания

германия

мид грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23481/39/234813977_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_7b0b6d37da470a0c4ef32cde60b89918.jpg

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Посла Великобритании Гарета Уорда вызвали в МИД Грузии, причина не уточняется, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".Власти Грузии ранее обвиняли послов стран Евросоюза и Великобритании в нарушении Венской конвенции, которая запрещает вмешиваться во внутренние дела Грузии.По данным телеканала, посол уже прибыл в МИД Грузии, однако воздержался от комментариев.Накануне в МИД Грузии вызвали посла Германии Петера Фишера.На встрече послу было разъяснено, что согласно пункту 1 статьи 41 Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях", член дипломатического представительства обязан уважать законы и правила государства пребывания, а также обязан не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства.Также на встрече было отмечено, что грузинская сторона "обеспокоена попытками поощрения радикальной повестки дня в стране, что, в свою очередь, противоречит принципам демократии и способствует разжиганию поляризации в обществе".Кроме того, от посла потребовали разъяснить, что он имел в виду в своем заявлении о разжигании языка вражды и содействии распространению дезинформации.В среду, 25 сентября, посольства стран ЕС а также Великобритании обнародовали заявление, в котором назвали дискредитирующими и беспочвенными обвинения в адрес роли и деятельности некоторых дипломатических миссий в Грузии"Мы не поддерживаем какую-либо конкретную политическую партию, и заявления о нашей поддержке насилия и экстремизма не соответствуют действительности", – отметили в посольстве.При этом дипломаты отмечают, что для них встречи с широким кругом деятелей – правительством, оппозицией, гражданским обществом и гражданами в целом – являются нормальной частью дипломатической работы и полностью соответствуют Венской конвенции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

великобритания

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, великобритания, германия, мид грузии