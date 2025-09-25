https://sputnik-georgia.ru/20250925/mid-gruzii-prodolzhaet-vyzyvat-evropeyskikh-poslov-295088254.html
МИД Грузии продолжает вызывать европейских послов
МИД Грузии продолжает вызывать европейских послов
Ранее в министерство иностранных дел Грузии был вызван глава дипмиссии Германии Петер Фишер
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Посла Великобритании Гарета Уорда вызвали в МИД Грузии, причина не уточняется, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".Власти Грузии ранее обвиняли послов стран Евросоюза и Великобритании в нарушении Венской конвенции, которая запрещает вмешиваться во внутренние дела Грузии.По данным телеканала, посол уже прибыл в МИД Грузии, однако воздержался от комментариев.Накануне в МИД Грузии вызвали посла Германии Петера Фишера.На встрече послу было разъяснено, что согласно пункту 1 статьи 41 Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях", член дипломатического представительства обязан уважать законы и правила государства пребывания, а также обязан не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства.Также на встрече было отмечено, что грузинская сторона "обеспокоена попытками поощрения радикальной повестки дня в стране, что, в свою очередь, противоречит принципам демократии и способствует разжиганию поляризации в обществе".Кроме того, от посла потребовали разъяснить, что он имел в виду в своем заявлении о разжигании языка вражды и содействии распространению дезинформации.В среду, 25 сентября, посольства стран ЕС а также Великобритании обнародовали заявление, в котором назвали дискредитирующими и беспочвенными обвинения в адрес роли и деятельности некоторых дипломатических миссий в Грузии"Мы не поддерживаем какую-либо конкретную политическую партию, и заявления о нашей поддержке насилия и экстремизма не соответствуют действительности", – отметили в посольстве.При этом дипломаты отмечают, что для них встречи с широким кругом деятелей – правительством, оппозицией, гражданским обществом и гражданами в целом – являются нормальной частью дипломатической работы и полностью соответствуют Венской конвенции.
МИД Грузии продолжает вызывать европейских послов
11:30 25.09.2025 (обновлено: 12:01 25.09.2025)
Ранее в министерство иностранных дел Грузии был вызван глава дипмиссии Германии Петер Фишер
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Посла Великобритании Гарета Уорда вызвали в МИД Грузии, причина не уточняется, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
Власти Грузии ранее обвиняли послов стран Евросоюза и Великобритании в нарушении Венской конвенции, которая запрещает вмешиваться во внутренние дела Грузии.
По данным телеканала, посол уже прибыл в МИД Грузии, однако воздержался от комментариев.
Накануне в МИД Грузии вызвали посла Германии Петера Фишера.
На встрече послу было разъяснено, что согласно пункту 1 статьи 41 Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях", член дипломатического представительства обязан уважать законы и правила государства пребывания, а также обязан не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства.
Также на встрече было отмечено, что грузинская сторона "обеспокоена попытками поощрения радикальной повестки дня в стране, что, в свою очередь, противоречит принципам демократии и способствует разжиганию поляризации в обществе".
Кроме того, от посла потребовали разъяснить, что он имел в виду в своем заявлении о разжигании языка вражды и содействии распространению дезинформации.
В среду, 25 сентября, посольства стран ЕС а также Великобритании обнародовали заявление, в котором назвали дискредитирующими и беспочвенными обвинения в адрес роли и деятельности некоторых дипломатических миссий в Грузии
"Мы не поддерживаем какую-либо конкретную политическую партию, и заявления о нашей поддержке насилия и экстремизма не соответствуют действительности", – отметили в посольстве.
При этом дипломаты отмечают, что для них встречи с широким кругом деятелей – правительством, оппозицией, гражданским обществом и гражданами в целом – являются нормальной частью дипломатической работы и полностью соответствуют Венской конвенции.