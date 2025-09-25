https://sputnik-georgia.ru/20250925/nenuzhnye-vybory-v-gruzii-ili-burya-v-stakane-294997721.html

(Не)нужные выборы в Грузии, или Буря в стакане

(Не)нужные выборы в Грузии, или Буря в стакане

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" стремится зафиксировать мир в стране и готовится к участию в муниципальных выборах, в то время как ее оппоненты планируют очередную уличную... 25.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-25T10:31+0400

2025-09-25T10:31+0400

2025-09-25T10:31+0400

аналитика

политика

грузия

грузинская мечта - демократическая грузия

выборы в местные органы власти в грузии 2025

единое национальное движение

европа

сша

арчил сихарулидзе

михаил саакашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/1a/292272351_0:0:2334:1313_1920x0_80_0_0_1e47ea70b121cdf65f67d407038aa94c.jpg

Начало октября этого года ознаменуется очередными выборами. У оппозиции нет кандидатов или, может быть, желания участвовать в них. Но все говорят о том, что после этих выборов ожидаются очередные попытки т. н. "мирной революции". Те оппозиционные партии, которые все-таки осознали глупость уличных протестов – партии "Гахария за Грузию", "Лело" и "Гирчи", слишком слабы, чтобы каким-либо образом посягнуть на доминирование правящей элиты.Конец избирательного сезонаВыборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий. Это будут самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября.С точки зрения местного и международного политического веса эти выборы никогда не выделялись. Частично это связано с тем, что правящая сила всегда имела сильные позиции в регионах, а оппозиция делала слишком большой акцент на столицу и поддержку извне. Никто не сомневается в том, что "Грузинская мечта" свободно заберет все региональные центры. Единственный вопрос, который может тревожить правительство, – смогут ли их кандидаты в Батуми и Тбилиси выиграть выборы уже в первом туре или же придется затягивать процесс до второго. Другой подоплеки нет.Эта ситуация подтверждается и существующими данными. Согласно информации Центральной избирательной комиссии, в 26 из 64 районов кандидатов на пост мэра представила только правящая партия. А еще в 26 районах и городах борьба за кресло мэра будет происходить между кандидатами от "Грузинской мечты" и альянса партий "Сильная Грузия – Лело" и "Гахария за Грузию".Согласно результатам опроса Международного центра изучения общественного мнения GORBI, проведенного по заказу телекомпании "Имеди", если бы выборы в органы местного самоуправления состоялись сегодня, то по Грузии за "Грузинскую мечту" проголосовало бы 65,9% опрошенных, а в Тбилиси – 54,6%. Голоса ближайших оппонентов распределились следующим образом: "Гахария за Грузию" – 10,7%, "Лело" – 10,4%, а в Тбилиси – 14,8 и 15,7% соответственно.Для грузинского избирателя эти выборы если и важны, то лишь с точки зрения завершения избирательного процесса в целом. Правительство, скорее всего, консолидирует власть, а оппозиция будет вынуждена смириться. Страна сможет выдохнуть до следующих выборов в 2028 году.Европа вмешаласьВыборы самоуправления в Грузии заимели международную и политическую значимость лишь в 2020 году. После результатов парламентских выборов 2020 года, по традиции, оппозиция отказалась признавать результаты, бойкотируя законодательную деятельность. Тут-то и вмешалась Европа со своим предложением."Соглашение Шарля Мишеля" (или "Путь вперёд для Грузии") было подписано весной 2021 года после вмешательства председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Его цель заключалась в том, чтобы успокоить политический кризис в стране, возникший после парламентских выборов 2020 года и бойкота парламента оппозицией.Документ предлагал несколько шагов: провести реформы выборов и судебной системы, временно остановить спорные назначения судей, а также предусматривал возможность досрочных парламентских выборов, если "Грузинская мечта" потеряет доверие избирателей на местных выборах. Европейский союз представил это соглашение как компромисс, который должен был вернуть диалог между властью и оппозицией.Сначала реакция была скорее положительной. Оппозиция, гражданские активисты и международные партнеры восприняли инициативу как дипломатический успех. Соглашение помогло на время снизить напряженность и создать надежду, что в Грузии начнутся реальные реформы и страна укрепит свои европейские перспективы.Однако очень быстро стало ясно, что договоренность не работает. "Грузинская мечта" вышла из соглашения, заявив, что оно уже выполнило свою роль. Оппозиция тоже не смогла добиться выполнения всех обещаний. В итоге соглашение не привело к глубоким изменениям.Последствия оказались в основном отрицательными. На короткое время напряженность снизилась, но в долгосрочной перспективе все закончилось новым витком взаимного недоверия между властью и оппозицией, заморозкой важных реформ и падением доверия к Европейскому союзу в грузинском обществе. Протесты и критика со стороны международных партнеров показали, что документ не смог дать устойчивых гарантий.Таким образом, соглашение Шарля Мишеля стало важной дипломатической инициативой, которая лишь временно стабилизировала ситуацию. Но из-за отсутствия готовности политических сил к настоящему сотрудничеству и слабых механизмов реализации его влияние оказалось минимальным. Этот опыт показал, насколько трудно международным посредникам добиться долговременных изменений в грузинской политике, где уровень недоверия между игроками остается крайне высоким.Кстати, правящая партия свободно набрала нужное количество голосов в регионах, полностью разгромив оппозицию. Тем самым, "Грузинская мечта" получила легитимность от Запада, обозленную оппозицию в парламенте и полноценный карт-бланш от избирателей вне столицы. Для оппозиции это стало сильным ударом и хорошим уроком. Она может тягаться с властью на парламентских выборах, но не в силах бороться за каждый голос в любом уголке страны.Буря в стаканеЛогика части оппозиции должна быть очевидна, исходя из предыдущего опыта. Местные выборы не могут дать ей ни легитимации, ни площадки для политической борьбы. Следовательно, проиграв парламентские выборы 2024 года, она фактически отказалась участвовать в законодательной жизни страны, более того – и в местных выборах. Единственная надежда так называемой проевропейской, прозападной оппозиции заключается в насильственном смещении правительства.Однако без внешней финансовой, логистической и политической поддержки нет надежды даже на массовые протесты. Ведь предыдущие, частично насильственные, акции ноября-декабря 2024 года состоялись лишь благодаря вливаниям извне и активному вмешательству Вашингтона и Брюсселя. Сегодня, когда новая администрация Дональда Трампа перекрыла все ресурсы, а посольство США в Тбилиси больше не оказывает протестующим необходимой помощи, взгляды устремлены к европейской бюрократии. Та, в свою очередь, регулярно угрожает гражданам и избирателям санкциями, если не будут предприняты "нужные шаги". Сначала под этим подразумевалось голосование за прозападные партии на парламентских выборах, теперь же – массовые "мирные" или даже силовые акции, которые должны вынудить правительство "Грузинской мечты" уйти в отставку.Послы европейских стран, вопреки ожиданиям, не призывают оппозицию участвовать в выборах, что является их прямой обязанностью, а напротив – стимулируют продолжение уличного давления.Уже более месяца представители бывшей правящей силы "Единое национальное движение" открыто заявляют о подготовке к "мирной революции". Формулу, названную ее бывшим генеральным секретарем Леваном Хабеишвили "стратегией Пашиняна", предполагается реализовать через серию массовых ненасильственных протестов 4 октября, целью которых станет отставка правительства и проведение новых выборов.В политической науке подобные процессы зачастую описываются двумя терминами – "бархатная" и "цветная" революции. Первая, как правило, не вызывает радикальных внешнеполитических перемен, тогда как вторая прямо к ним ведет. Так, "революция роз" в Грузии была "цветной", поскольку полностью переформатировала внешний курс страны.Тем не менее, учитывая отсутствие у оппозиции как внутренних ресурсов, так и достаточной внешней поддержки, идея Хабеишвили может означать лишь одно – открытое гражданское противостояние, проще говоря, гражданскую войну. Она неизбежна, если меньшинство попытается устроить путч, даже размахивая флагами ЕС и США.Бывший премьер-министр от "Грузинской мечты", ныне оппозиционер в эмиграции Георгий Гахария отреагировал на подобные планы так:11 сентября Леван Хабеишвили был арестован по обвинению в попытке дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов, а уже 14-го отправлен в тюрьму в ожидании суда.С учетом того, сколько оппозиционеров своими руками сделали все, чтобы оказаться за решеткой перед выборами, аргумент правящей партии о намеренной стратегии ухода от ответственности перестает выглядеть абсурдным. Ведь серьезно в способность оппонентов власти что-то изменить – ни на улицах, ни в парламенте – уже почти никто не верит.Поэтому все разговоры о новой "мирной революции" – не более чем буря в стакане. А выборы в органы местного самоуправления представляют собой разборки локального уровня, лишь повод для радикальной оппозиции заявить о внеочередной революции. Однако пока на южнокавказском фронте – без перемен.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

европа

сша

батуми

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Арчил Сихарулидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0b/291345044_862:0:2910:2048_100x100_80_0_0_e34aa552e2c6ca7622dfd863c3fe4fd0.jpg

Арчил Сихарулидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0b/291345044_862:0:2910:2048_100x100_80_0_0_e34aa552e2c6ca7622dfd863c3fe4fd0.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Арчил Сихарулидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0b/291345044_862:0:2910:2048_100x100_80_0_0_e34aa552e2c6ca7622dfd863c3fe4fd0.jpg

аналитика, политика, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, выборы в местные органы власти в грузии 2025, единое национальное движение, европа, сша, арчил сихарулидзе, михаил саакашвили, батуми, тбилиси