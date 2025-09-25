https://sputnik-georgia.ru/20250925/prezident-gruzii-predstavit-prioritety-strany-na-genassamblee-oon-295092489.html
Президент Грузии представит приоритеты страны на Генассамблее ООН
Президент Грузии представит приоритеты страны на Генассамблее ООН
Sputnik Грузия
Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября, а общие дебаты пройдут с 23 по 27 и 29 сентября 25.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-25T16:32+0400
2025-09-25T16:32+0400
2025-09-25T16:32+0400
политика
грузия
новости
сша
михаил кавелавшили
давид бакрадзе
оон
дональд трамп
сербия
словакия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/19/295092322_0:437:2000:1562_1920x0_80_0_0_9be207866277894c8d001a06f4274215.jpg
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили на Генеральной Ассамблее ООН ознакомит мировое сообщество с приоритетами страны, а также расскажет о существующих вызовах и достигнутых успехах, сообщил посол Грузии в ООН Давид Бакрадзе.Глава государства прибыл с визитом в США 21 сентября. Он уже принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию основания Организации Объединенных Наций, а также в официальном приеме от имени президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.В четверг запланирована встреча Кавелашвили с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который, по словам дипломата, всегда высоко оценивает приверженность Грузии принципам ООН.В рамках Генассамблеи президент Грузии провел ряд двусторонних встреч. Так, накануне он встретился с президентом Словакии Петером Пеллегрини, где стороны обсудили ключевые направления сотрудничества и пути дальнейшего углубления отношений.Кавелашвили подчеркнул, что двусторонние связи основаны на традиционных связях народов, общих ценностях и уважении национальных интересов друг друга. Президент также отметил важность активизации экономических связей и отраслевого сотрудничества.Кроме того, Кавелашвили провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем."Мы обсудили основные направления двустороннего сотрудничества между Грузией и Сербией, а также перспективы его углубления. Особое внимание уделялось вызовам, с которыми сталкиваются наши страны и весь мир", – написал Кавелавшили в соцсети.В ходе встречи стороны обменялись взаимными приглашениями: Вучич пригласил грузинского лидера в Сербию, а Кавелашвили пригласил сербского коллегу в Грузию.Визит президента Грузии в США продлится до 26 сентября. Юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН открылась 9 сентября. Общие дебаты состоятся с 23 по 27 и 29 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
сербия
словакия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/19/295092322_0:250:2000:1750_1920x0_80_0_0_782372f4e2d929d3d904f905bd21b7ff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, сша, михаил кавелавшили, давид бакрадзе, оон, дональд трамп, сербия, словакия
политика, грузия, новости, сша, михаил кавелавшили, давид бакрадзе, оон, дональд трамп, сербия, словакия
Президент Грузии представит приоритеты страны на Генассамблее ООН
Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября, а общие дебаты пройдут с 23 по 27 и 29 сентября
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили на Генеральной Ассамблее ООН ознакомит мировое сообщество с приоритетами страны, а также расскажет о существующих вызовах и достигнутых успехах, сообщил посол Грузии в ООН Давид Бакрадзе.
Глава государства прибыл с визитом в США 21 сентября. Он уже принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию основания Организации Объединенных Наций, а также в официальном приеме от имени президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.
"Президент Грузии представит мировому сообществу приоритеты нашей страны, поделится как вызовами, с которыми сталкивается Грузия, так и достижениями в обеспечении мира и стабильности в сложном регионе, а также в сфере экономического развития", – подчеркнул Бакрадзе.
В четверг запланирована встреча Кавелашвили с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который, по словам дипломата, всегда высоко оценивает приверженность Грузии принципам ООН.
В рамках Генассамблеи президент Грузии провел ряд двусторонних встреч. Так, накануне он встретился с президентом Словакии Петером Пеллегрини, где стороны обсудили ключевые направления сотрудничества и пути дальнейшего углубления отношений.
Кавелашвили подчеркнул, что двусторонние связи основаны на традиционных связях народов, общих ценностях и уважении национальных интересов друг друга. Президент также отметил важность активизации экономических связей и отраслевого сотрудничества.
Кроме того, Кавелашвили провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем.
"Мы обсудили основные направления двустороннего сотрудничества между Грузией и Сербией, а также перспективы его углубления. Особое внимание уделялось вызовам, с которыми сталкиваются наши страны и весь мир", – написал Кавелавшили в соцсети.
В ходе встречи стороны обменялись взаимными приглашениями: Вучич пригласил грузинского лидера в Сербию, а Кавелашвили пригласил сербского коллегу в Грузию.
Визит президента Грузии в США продлится до 26 сентября. Юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН открылась 9 сентября. Общие дебаты состоятся с 23 по 27 и 29 сентября.