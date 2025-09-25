https://sputnik-georgia.ru/20250925/prezident-gruzii-predstavit-prioritety-strany-na-genassamblee-oon-295092489.html

Президент Грузии представит приоритеты страны на Генассамблее ООН

Президент Грузии представит приоритеты страны на Генассамблее ООН

Юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября, а общие дебаты пройдут с 23 по 27 и 29 сентября 25.09.2025

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили на Генеральной Ассамблее ООН ознакомит мировое сообщество с приоритетами страны, а также расскажет о существующих вызовах и достигнутых успехах, сообщил посол Грузии в ООН Давид Бакрадзе.Глава государства прибыл с визитом в США 21 сентября. Он уже принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию основания Организации Объединенных Наций, а также в официальном приеме от имени президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп.В четверг запланирована встреча Кавелашвили с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который, по словам дипломата, всегда высоко оценивает приверженность Грузии принципам ООН.В рамках Генассамблеи президент Грузии провел ряд двусторонних встреч. Так, накануне он встретился с президентом Словакии Петером Пеллегрини, где стороны обсудили ключевые направления сотрудничества и пути дальнейшего углубления отношений.Кавелашвили подчеркнул, что двусторонние связи основаны на традиционных связях народов, общих ценностях и уважении национальных интересов друг друга. Президент также отметил важность активизации экономических связей и отраслевого сотрудничества.Кроме того, Кавелашвили провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем."Мы обсудили основные направления двустороннего сотрудничества между Грузией и Сербией, а также перспективы его углубления. Особое внимание уделялось вызовам, с которыми сталкиваются наши страны и весь мир", – написал Кавелавшили в соцсети.В ходе встречи стороны обменялись взаимными приглашениями: Вучич пригласил грузинского лидера в Сербию, а Кавелашвили пригласил сербского коллегу в Грузию.Визит президента Грузии в США продлится до 26 сентября. Юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН открылась 9 сентября. Общие дебаты состоятся с 23 по 27 и 29 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

