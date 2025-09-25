https://sputnik-georgia.ru/20250925/rukovodstvo-kompanii-uklonyalos-ot-uplaty-nalogov--v-gruzii-zaderzhan-grazhdanin-turtsii-295098450.html
Руководство компании уклонялось от уплаты налогов – в Грузии задержан гражданин Турции
Руководство компании уклонялось от уплаты налогов – в Грузии задержан гражданин Турции
25.09.2025
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Руководитель одной из тбилисских компаний, гражданин Турции, задержан Следственной службой Минфина и Службой Госбезопасности в рамках расследования дела об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере – речь идет о сумме почти в 1,5 млн лари, говорится в заявлении ведомства. Другому руководителю компании, который успел покинуть Грузию, обвинение было предъявлено заочно. Он объявлен в розыск. Задекларированный оборот компании превысил 17 млн лари. Руководство фирмы, получая многомиллионные выплаты из бюджета, искажало суммы, занижая налоги и умышленно уклоняясь от их уплаты в особо крупном размере. В результате проверки в пользу государственного бюджета было зачислено более 1,4 млн лари, в том числе более 673 тысяч лари в виде основных налогов. За уклонение от уплаты налогов обвиняемым грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Руководитель одной из тбилисских компаний, гражданин Турции, задержан Следственной службой Минфина и Службой Госбезопасности в рамках расследования дела об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере – речь идет о сумме почти в 1,5 млн лари, говорится в заявлении ведомства.
Другому руководителю компании, который успел покинуть Грузию, обвинение было предъявлено заочно. Он объявлен в розыск.
Следствие установило, что зарегистрированная в Тбилиси компания на протяжении многих лет систематически участвовала в государственных тендерах, объявленных Министерством регионального развития и инфраструктуры, муниципалитетами Хашури и Чхороцку, АО "Корпорация нефти и газа Грузии", и выполняла работы по укреплению береговой линии по всей Грузии.
Задекларированный оборот компании превысил 17 млн лари. Руководство фирмы, получая многомиллионные выплаты из бюджета, искажало суммы, занижая налоги и умышленно уклоняясь от их уплаты в особо крупном размере.
В результате проверки в пользу государственного бюджета было зачислено более 1,4 млн лари, в том числе более 673 тысяч лари в виде основных налогов.
За уклонение от уплаты налогов обвиняемым грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.