Руководство компании уклонялось от уплаты налогов – в Грузии задержан гражданин Турции

Одному из руководителей компании, который успел покинуть Грузию, обвинение было предъявлено заочно 25.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Руководитель одной из тбилисских компаний, гражданин Турции, задержан Следственной службой Минфина и Службой Госбезопасности в рамках расследования дела об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере – речь идет о сумме почти в 1,5 млн лари, говорится в заявлении ведомства. Другому руководителю компании, который успел покинуть Грузию, обвинение было предъявлено заочно. Он объявлен в розыск. Задекларированный оборот компании превысил 17 млн лари. Руководство фирмы, получая многомиллионные выплаты из бюджета, искажало суммы, занижая налоги и умышленно уклоняясь от их уплаты в особо крупном размере. В результате проверки в пользу государственного бюджета было зачислено более 1,4 млн лари, в том числе более 673 тысяч лари в виде основных налогов. За уклонение от уплаты налогов обвиняемым грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

