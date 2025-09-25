https://sputnik-georgia.ru/20250925/sleduet-li-isklyuchit-iz-konstitutsii-gruzii-punkt-ob-integratsii-v-nato-i-es-294984417.html
Следует ли исключить из Конституции Грузии пункт об интеграции в НАТО и ЕС?
Следует ли исключить из Конституции Грузии пункт об интеграции в НАТО и ЕС?
Правительство "Грузинской мечты", чтобы дополнительно заверить партнеров в США и ЕС в приверженности западному пути, инициировало изменения в Конституции...
Правительство "Грузинской мечты", чтобы дополнительно заверить партнеров в США и ЕС в приверженности западному пути, инициировало изменения в Конституции страны. Статья 78 Основного закона Грузии о стремлении страны вступить в НАТО и ЕС и приложении для этого всех необходимых усилий полностью вступила в силу в 2018 году.Сегодня уже все больше слышны призывы убрать ее. Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и выяснить, кто поддерживает эту идею.
Следует ли исключить из Конституции Грузии пункт об интеграции в НАТО и ЕС?
Правительство "Грузинской мечты", чтобы дополнительно заверить партнеров в США и ЕС в приверженности западному пути, инициировало изменения в Конституции страны. Статья 78 Основного закона Грузии о стремлении страны вступить в НАТО и ЕС и приложении для этого всех необходимых усилий полностью вступила в силу в 2018 году.
Сегодня уже все больше слышны призывы убрать ее. Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и выяснить, кто поддерживает эту идею.