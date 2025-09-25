https://sputnik-georgia.ru/20250925/sleduet-li-isklyuchit-iz-konstitutsii-gruzii-punkt-ob-integratsii-v-nato-i-es-294984417.html

Следует ли исключить из Конституции Грузии пункт об интеграции в НАТО и ЕС?

Следует ли исключить из Конституции Грузии пункт об интеграции в НАТО и ЕС?

Sputnik Грузия

Правительство "Грузинской мечты", чтобы дополнительно заверить партнеров в США и ЕС в приверженности западному пути, инициировало изменения в Конституции... 25.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-25T14:31+0400

2025-09-25T14:31+0400

2025-09-25T14:31+0400

политика

грузия

новости

сша

нато

европа

инфографика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/12/294984025_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_652c49fb58fcc84473bebe57bd63510f.png

Правительство "Грузинской мечты", чтобы дополнительно заверить партнеров в США и ЕС в приверженности западному пути, инициировало изменения в Конституции страны. Статья 78 Основного закона Грузии о стремлении страны вступить в НАТО и ЕС и приложении для этого всех необходимых усилий полностью вступила в силу в 2018 году.Сегодня уже все больше слышны призывы убрать ее. Sputnik Грузия решил опросить своих читателей и выяснить, кто поддерживает эту идею.

сша

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, сша, нато, европа, инфографика, инфографика