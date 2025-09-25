https://sputnik-georgia.ru/20250925/strelba-v-gostinitse-holiday-inn-v-tbilisi---mvd-vedet-rassledovanie-295093800.html

Стрельба в гостинице Holiday Inn в Тбилиси – МВД ведет расследование

25.09.2025

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Один человек задержан в связи с предполагаемой стрельбой в гостинице Holiday Inn в Тбилиси, начато расследование по статьям "Угроза" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", заявил глава полиции Тбилиси Важа Сирадзе. Информация о стрельбе в гостинице Holiday Inn появилась в четверг, во второй половине дня. "Поступило сообщение о стрельбе в номере гостиницы. Сотрудники МВД оперативно отреагировали, в номере был проведен обыск, и один человек задержан. Как указано в сообщении и заявлении персонала гостиницы, якобы был слышен выстрел", – заявил Сирадзе. На данном этапе информация о том, изъято или нет огнестрельное оружие, отсутствует. Известно, что задержанный был в номере один.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

