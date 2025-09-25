https://sputnik-georgia.ru/20250925/strelba-v-gostinitse-holiday-inn-v-tbilisi---mvd-vedet-rassledovanie-295093800.html
Стрельба в гостинице Holiday Inn в Тбилиси – МВД ведет расследование
Стрельба в гостинице Holiday Inn в Тбилиси – МВД ведет расследование
На данном этапе информация о том, изъято или нет огнестрельное оружие, отсутствует 25.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Один человек задержан в связи с предполагаемой стрельбой в гостинице Holiday Inn в Тбилиси, начато расследование по статьям "Угроза" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", заявил глава полиции Тбилиси Важа Сирадзе. Информация о стрельбе в гостинице Holiday Inn появилась в четверг, во второй половине дня. "Поступило сообщение о стрельбе в номере гостиницы. Сотрудники МВД оперативно отреагировали, в номере был проведен обыск, и один человек задержан. Как указано в сообщении и заявлении персонала гостиницы, якобы был слышен выстрел", – заявил Сирадзе. На данном этапе информация о том, изъято или нет огнестрельное оружие, отсутствует. Известно, что задержанный был в номере один.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
15:43 25.09.2025 (обновлено: 15:55 25.09.2025)
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Один человек задержан в связи с предполагаемой стрельбой в гостинице Holiday Inn в Тбилиси, начато расследование по статьям "Угроза" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия", заявил глава полиции Тбилиси Важа Сирадзе.
Информация о стрельбе в гостинице Holiday Inn появилась в четверг, во второй половине дня.
"Поступило сообщение о стрельбе в номере гостиницы. Сотрудники МВД оперативно отреагировали, в номере был проведен обыск, и один человек задержан. Как указано в сообщении и заявлении персонала гостиницы, якобы был слышен выстрел", – заявил Сирадзе.
На данном этапе информация о том, изъято или нет огнестрельное оружие, отсутствует. Известно, что задержанный был в номере один.