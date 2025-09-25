https://sputnik-georgia.ru/20250925/strelba-v-gostinitse-holiday-inn-v-tbilisi---podozrevaemogo-zaderzhali-295093200.html
Стрельба в гостинице Holiday Inn в Тбилиси – подозреваемого задержали
Стрельба в гостинице Holiday Inn в Тбилиси – подозреваемого задержали
25.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Стрельба была слышна в гостинице Holiday Inn в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2". По данным СМИ, стрелял один из постояльцев в своем номере. В свою очередь, телеканал "Формула" сообщил, что в Holiday Inn неизвестный взял человека в заложники. У здания мобилизована полиция, а также спасатели. Официальных комментариев от МВД пока не было. По предварительной информации, подозреваемый в стрельбе задержан.
Стрельба в гостинице Holiday Inn в Тбилиси – подозреваемого задержали
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Стрельба была слышна в гостинице Holiday Inn в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2".
По данным СМИ, стрелял один из постояльцев в своем номере.
В свою очередь, телеканал "Формула" сообщил, что в Holiday Inn неизвестный взял человека в заложники.
У здания мобилизована полиция, а также спасатели. Официальных комментариев от МВД пока не было.
По предварительной информации, подозреваемый в стрельбе задержан.