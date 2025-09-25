https://sputnik-georgia.ru/20250925/stremlenie-k-miru-i-dialogu-i-novye-globalnye-proekty---chto-skazal-prezident-gruzii-v-oon-295097598.html

Стремление к миру и диалогу и новые глобальные проекты – что сказал президент Грузии в ООН

25.09.2025

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Президент Грузии Михаи Кавелашвили с трибуны ООН в рамках юбилейной сессии рассказал о планах развития страны и коснулся важных мировых вопросов, отметив, что Грузия всегда будет сторонником мира и стабильности. Юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН открылась 9 сентября. Общие дебаты проходят с 23 по 27 и 29 сентября. Как отметил Михаил Кавелашвили в своем выступлении, несмотря на существующие многочисленные вызовы, правительство Грузии смогло обеспечить безопасность народа. "Коренной философией правительства Грузии остается сохранение мира, и чего бы нам это ни стоило, уберечь наш народ от войны", – заявил Кавелашвили. Как отметил в своем выступлении президент, Грузия приветствует мирную инициативу президента Дональда Трампа между Арменией и Азербайджаном и его усилия по урегулированию конфликта на Украине. Как отметил в своем выступлении президент Грузии, благодаря географическому положению и прагматичной внешней политике, Грузия формируется в многомерный и мультифункциональный региональный хаб как в направлении торговли, так и в направлении энерготранзита. "Благодаря нашему географическому положению и прагматичной внешней политике, Грузия формируется в многомерный и мультифункциональный региональный хаб как в направлении торговли, так и в направлении энерготранзита", – сказал Кавелашвили. По его словам, Грузия вносит значительный вклад в развитие стратегического маршрута Среднего коридора и делает все для того, чтобы коридор стал самым безопасным, надежным и стабильным связующим маршрутом между Востоком и Западом. Президент Грузии в своем выступлении акцентировал внимание на проектах стратегического значения, начатых Грузией в рамках развития Среднего коридора, в том числе завершении проекта модернизации железной дороги и работу над проектами глубоководного порта Анаклия, нового Тбилисского международного аэропорта и прокладки подводного кабеля Черного моря. "Эти проекты, с одной стороны, обеспечивают морскую связь стран Средней Азии и Южного Кавказа, не имеющих выхода к морю, с остальным миром, а с другой – осуществленные нами проекты способствуют диверсификации энергомаршрутов, чем значительно усилят энергобезопасность регионов Европы и Южного Кавказа", – отметил Кавелашвили. Как отметил в своем выступлении Михаил Кавелашвили, Грузия открыта для любого диалога и сотрудничества, но в то же время требует уважения, справедливого и достойного отношения. По заявлению Михаила Кавелашвили, Грузия верна фундаментальным принципам и ценностям декларации ООН и является достойным и ответственным членом международного сообщества, что подтверждается тем, сколько усилий приложило действующее правительство Грузии в плане улучшения качества защиты прав человека. "Именно благодаря прагматичной и рациональной политике правительства мы сохранили мир и экономический рост, чем значительно улучшили качество жизни наших граждан", – сказал Кавелашвили. Президент Грузии в своем выступлении поблагодарил международное сообщество за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. По его словам, Грузия стремится восстановить сломанные мосты, и предать прошлому старые обиды. По заявлению Михаила Кавелашвили, Грузия выражает готовность и открыта, с учетом национальных интересов, вести диалог по вопросам глобального или регионального значения со всеми сторонами без исключения. "Мы выражаем готовность и открыты, с учетом наших национальных интересов, вести диалог по вопросам глобального или регионального значения со всеми сторонами без исключения", – сказал Кавелашвили. По его словам, существующая реальность требует начать открытый, прагматичный и ориентированный на результаты диалог. Глава государства прибыл с визитом в США 21 сентября. Он уже принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию основания Организации Объединенных Наций, а также в официальном приеме от имени президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп. В рамках Генассамблеи президент Грузии провел также ряд двусторонних встреч, где обсуждал перспективы сотрудничества и актуальные вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

