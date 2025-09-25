https://sputnik-georgia.ru/20250925/tolko-rossiya-obladaet-kompetentsiyami-vo-vsey-tsepochke-atomnoy-energetiki--putin-295098298.html
Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке атомной энергетики – Путин
Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке атомной энергетики – Путин
Отмечается, что Россия запустит ядерную систему с замкнутым топливным циклом в 2030 году 25.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 25 сен – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин отметил, что только Россия обладает компетенциями во всей технологической цепочке создания АЭС.Он отметил, что атомные электростанции по российским проектам – самые востребованные в мире.Путин заметил, что Россия помогает партнерам в атомной энергетике совершить настоящий рывок в развитии. В целом, по словам российского лидера, рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока, они укрепляют свой технологический и индустриальный потенциал.Говоря о потенциале урана на планете, Путин сказал, что все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году, это примерно 8 миллионов тонн, однако фактически может это произойти уже и в 2060-е годы. При этом Россия в 2030 году запустит первую в мире атомную энергосистему с полным замкнутым циклом.Россия приглашает ученых из разных стран к сотрудничеству в технологиях, открывающих новую эпоху в атомной энергетике, и работает над новыми технологиями мирного атома.Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
ТБИЛИСИ, 25 сен – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин отметил, что только Россия обладает компетенциями во всей технологической цепочке создания АЭС.
Он отметил, что атомные электростанции по российским проектам – самые востребованные в мире.
"В мире наступает принципиально новый технологический уклад, растет потребление электроэнергии дата-центрами. Россия уже создает дата-центры на своих АЭС", – сказал Путин на Глобальном атомном форуме, который проходит на ВДНХ в Москве.
Путин заметил, что Россия помогает партнерам в атомной энергетике совершить настоящий рывок в развитии. В целом, по словам российского лидера, рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока, они укрепляют свой технологический и индустриальный потенциал.
Говоря о потенциале урана на планете, Путин сказал, что все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году, это примерно 8 миллионов тонн, однако фактически может это произойти уже и в 2060-е годы. При этом Россия в 2030 году запустит первую в мире атомную энергосистему с полным замкнутым циклом.
"Эта революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном", – добавил он.
Россия приглашает ученых из разных стран к сотрудничеству в технологиях, открывающих новую эпоху в атомной энергетике, и работает над новыми технологиями мирного атома.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.