Только Россия обладает компетенциями во всей цепочке атомной энергетики – Путин

Sputnik Грузия

Отмечается, что Россия запустит ядерную систему с замкнутым топливным циклом в 2030 году 25.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 сен – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин отметил, что только Россия обладает компетенциями во всей технологической цепочке создания АЭС.Он отметил, что атомные электростанции по российским проектам – самые востребованные в мире.Путин заметил, что Россия помогает партнерам в атомной энергетике совершить настоящий рывок в развитии. В целом, по словам российского лидера, рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока, они укрепляют свой технологический и индустриальный потенциал.Говоря о потенциале урана на планете, Путин сказал, что все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году, это примерно 8 миллионов тонн, однако фактически может это произойти уже и в 2060-е годы. При этом Россия в 2030 году запустит первую в мире атомную энергосистему с полным замкнутым циклом.Россия приглашает ученых из разных стран к сотрудничеству в технологиях, открывающих новую эпоху в атомной энергетике, и работает над новыми технологиями мирного атома.Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

2025

