У каждого жителя Тбилиси должен быть выбор каким транспортом пользоваться – Каладзе

Количество автомобилей в Тбилиси за последние три года увеличилось с 586 до 841 тысячи, заявил Каладзе 25.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, который баллотируется на пост мэра Тбилиси в третий раз, намерен решить проблемы с транспортной инфраструктурой города. Главной проблемой в Тбилиси стала проблема передвижения, так как в часы пик столица Грузии останавливается из-за автомобильных заторов. По его словам, количество автомобилей в Тбилиси за последние три года увеличилось с 586 до 841 тысячи. "Это означает, что город развивается и население растет, что автоматически увеличивает спрос на реабилитацию дорог, строительство мостов, добавление транспорта, приведение в порядок инфраструктуры и так далее", – сказал Каладзе. При этом он отметил, что мэрия работает над созданием такой среды, где граждане сами могут сделать выбор – ездить на личном автомобиле или выбрать другое, альтернативное средство передвижения, в том числе экологически чистый транспорт. Выборы мэра Тбилиси пройдут уже 4 октября, и Каладзе, который баллотируется от правящей силы "Грузинская мечта", – главный претендент на победу, по мнению экспертов. Всего на пост мэра претендует 9 кандидатов Мэр Тбилиси избирается путем прямого голосования. Кандидат должен быть гражданином Грузии старше 25 лет и проживать на территории страны не менее полугода. Выдвинуть кандидата на должность могут как партии, так и инициативные группы граждан. Кандидат считается избранным, если за него проголосует более 50% избирателей, пришедших на выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

