В здании Верховного суда Грузии объявлена эвакуация

Причиной эвакуации стало телефонное сообщение о взрывном устройстве в здании 25.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Все находящиеся в здании Верховного суда Грузии в Тбилиси были эвакуированы, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По предварительным данным, причиной эвакуации стало телефонное сообщение о взрывном устройстве в здании. В данный момент в здании находятся сотрудники Антитеррористического центра, которые проводят следственные действия. Накануне, также из-за сообщения о бомбе, были эвакуированы все находящиеся в здании Тбилисского городского суда. Взрывное устройство обнаружено не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

