https://sputnik-georgia.ru/20250925/v-zdanii-verkhovnogo-suda-gruzii-obyavlena-evakuatsiya-295093680.html
В здании Верховного суда Грузии объявлена эвакуация
В здании Верховного суда Грузии объявлена эвакуация
Sputnik Грузия
Причиной эвакуации стало телефонное сообщение о взрывном устройстве в здании 25.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-25T15:39+0400
2025-09-25T15:39+0400
2025-09-25T15:54+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
верховный суд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264715121_0:328:3057:2048_1920x0_80_0_0_39cf68fe4c1d0eeb15355715c300ad43.jpg
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Все находящиеся в здании Верховного суда Грузии в Тбилиси были эвакуированы, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По предварительным данным, причиной эвакуации стало телефонное сообщение о взрывном устройстве в здании. В данный момент в здании находятся сотрудники Антитеррористического центра, которые проводят следственные действия. Накануне, также из-за сообщения о бомбе, были эвакуированы все находящиеся в здании Тбилисского городского суда. Взрывное устройство обнаружено не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264715121_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1b172666fcdcee60f74a5f00a9ad60af.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси, верховный суд грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, верховный суд грузии
В здании Верховного суда Грузии объявлена эвакуация
15:39 25.09.2025 (обновлено: 15:54 25.09.2025)
Причиной эвакуации стало телефонное сообщение о взрывном устройстве в здании
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Все находящиеся в здании Верховного суда Грузии в Тбилиси были эвакуированы, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По предварительным данным, причиной эвакуации стало телефонное сообщение о взрывном устройстве в здании.
В данный момент в здании находятся сотрудники Антитеррористического центра, которые проводят следственные действия.
Накануне, также из-за сообщения о бомбе, были эвакуированы все находящиеся в здании Тбилисского городского суда. Взрывное устройство обнаружено не было.