Выборы в Грузии 2025: число местных наблюдателей продолжает расти
Выборы в Грузии 2025: число местных наблюдателей продолжает расти
Sputnik Грузия
Местной наблюдательной организацией может быть непредпринимательское юрлицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее чем за год... 25.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 24 сентября, зарегистрировала 17 местных организаций для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 4 октября. Официальная предвыборная кампания началась 5 августа, а регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 28 сентября. На данный момент зарегистрированы следующие организации: Местной наблюдательной организацией может быть непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее чем за год до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов и/или защиту прав человека. После завершения подачи заявок и соответствующих проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице количество наблюдателей от каждой организации. Каждая местная организация имеет право назначить на избирательный участок не более одного наблюдателя одновременно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 24 сентября, зарегистрировала 17 местных организаций для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 4 октября. Официальная предвыборная кампания началась 5 августа, а регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 28 сентября.
На данный момент зарегистрированы следующие организации:
"Международная обсерватория адвокатов и юристов";
"Аналитико-компиляционный центр избирательных и политических технологий";
"Ассоциация свободное поколение";
"Профессиональный союз студентов и работников профессионального образования Грузии и подготовки кадров";
"Центр защиты демократии и защиты прав";
"Центр защиты массмедиа и прав";
"Обсервер политики и права";
"Центр гражданского развития и мониторинга";
"Центр регионального развития и способствования им";
"Международная ассоциация "Защити свою часть родины";
"Институт тренингов и развития Грузии"
"Бывшие политзаключенные за права человека"
"Единодушие за права человека"
"Центр подготовки и переподготовки "Профессионал"
"Центр исследования демократического многообразия"
"Движение Лига избирателей"
"Международная ассоциация за равноправие женщин".
Местной наблюдательной организацией может быть непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее чем за год до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов и/или защиту прав человека.
После завершения подачи заявок и соответствующих проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице количество наблюдателей от каждой организации.
Каждая местная организация имеет право назначить на избирательный участок не более одного наблюдателя одновременно.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
