Выборы в Грузии 2025: число местных наблюдателей продолжает расти

Выборы в Грузии 2025: число местных наблюдателей продолжает расти

2025-09-25T09:01+0400

2025-09-25T09:01+0400

2025-09-25T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 24 сентября, зарегистрировала 17 местных организаций для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 4 октября. Официальная предвыборная кампания началась 5 августа, а регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 28 сентября. На данный момент зарегистрированы следующие организации: Местной наблюдательной организацией может быть непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее чем за год до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов и/или защиту прав человека. После завершения подачи заявок и соответствующих проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице количество наблюдателей от каждой организации. Каждая местная организация имеет право назначить на избирательный участок не более одного наблюдателя одновременно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

