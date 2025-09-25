https://sputnik-georgia.ru/20250925/vybory-v-gruzii-2025-chislo-mestnykh-nablyudateley-prodolzhaet-rasti-295082386.html
Выборы в Грузии 2025: число местных наблюдателей продолжает расти
Выборы в Грузии 2025: число местных наблюдателей продолжает расти
25.09.2025
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 24 сентября, зарегистрировала 17 местных организаций для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 4 октября. Официальная предвыборная кампания началась 5 августа, а регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 28 сентября. На данный момент зарегистрированы следующие организации: Местной наблюдательной организацией может быть непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее чем за год до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов и/или защиту прав человека. После завершения подачи заявок и соответствующих проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице количество наблюдателей от каждой организации. Каждая местная организация имеет право назначить на избирательный участок не более одного наблюдателя одновременно.
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 24 сентября, зарегистрировала 17 местных организаций для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 4 октября. Официальная предвыборная кампания началась 5 августа, а регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 28 сентября.
На данный момент зарегистрированы следующие организации:
"Международная обсерватория адвокатов и юристов";
"Аналитико-компиляционный центр избирательных и политических технологий";
"Ассоциация свободное поколение";
"Профессиональный союз студентов и работников профессионального образования Грузии и подготовки кадров";
"Центр защиты демократии и защиты прав";
"Центр защиты массмедиа и прав";
"Обсервер политики и права";
"Центр гражданского развития и мониторинга";
"Центр регионального развития и способствования им";
"Международная ассоциация "Защити свою часть родины";
"Институт тренингов и развития Грузии"
"Бывшие политзаключенные за права человека"
"Единодушие за права человека"
"Центр подготовки и переподготовки "Профессионал"
"Центр исследования демократического многообразия"
"Движение Лига избирателей"
"Международная ассоциация за равноправие женщин".
Местной наблюдательной организацией может быть непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее чем за год до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов и/или защиту прав человека.
После завершения подачи заявок и соответствующих проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице количество наблюдателей от каждой организации.
Каждая местная организация имеет право назначить на избирательный участок не более одного наблюдателя одновременно.