Царица на эскалаторе и Человек-паук в туалете: самые смешные фото недели
Царица на эскалаторе и Человек-паук в туалете: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 26.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-26T16:11+0400
2025-09-26T16:39+0400
Царица на эскалаторе и Человек-паук в туалете: самые смешные фото недели

16:11 26.09.2025 (обновлено: 16:39 26.09.2025)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкУчастники соревнований чемпионата Москвы по бодибилдингу 2025.
© Getty Images / picture alliance/Philipp von Ditfurth

Собака плывет в бассейне "Панорама", открытом для собак в городе Фройденштадт, Германия.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Директор ФБР Кэш Патель во время слушаний в Судебном комитете Сената в Вашингтоне.

© AP Photo / Fernando Vergara

Инсталляция аргентинского художника Леандро Эрлиха, изображающая дом со свисающей из-под него корневой системой, висит в воздухе в парке Лурдес в рамках первой художественной биеннале в Боготе.

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанк

Актриса Алиса Кот в костюме из фильма "Сказка о царе Салтане" в московском метрополитене.

© AP Photo / Joanna Chan

Протестующий держит голову Пиноккио-Трампа во время демонстрации против государственного визита президента Дональда Трампа, Лондон.

© AP Photo / Aaron Favila

Зрители во время матча на чемпионате мира по волейболу, Филиппины.

© AP Photo / Matias Delacroix

Мужчина в маске Человека-паука разговаривает со своим сыном, выходя из ванной комнаты во время Comic-Con в Панама-Сити.

© Getty Images / Feature China/Future Publishing/Yuyu Chen

Подготовка к туристическому мероприятию "Освети Шанхай" в Китае.

© Getty Images / picture alliance/Karl-Josef Hildenbrand

Участники костюмированного парада Октоберфест в Мюнхене.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Женщина делает селфи с чайкой в ​​парке в Санкт-Петербурге.

© AP Photo / Esteban Felix

Кандидат в президенты Чили Жанет Хара танцует традиционный танец куэка в преддверии всеобщих выборов в Сантьяго.

0