Царица на эскалаторе и Человек-паук в туалете: самые смешные фото недели

Собака плывет в бассейне "Панорама", открытом для собак в городе Фройденштадт, Германия.
Директор ФБР Кэш Патель во время слушаний в Судебном комитете Сената в Вашингтоне.
Инсталляция аргентинского художника Леандро Эрлиха, изображающая дом со свисающей из-под него корневой системой, висит в воздухе в парке Лурдес в рамках первой художественной биеннале в Боготе.
Актриса Алиса Кот в костюме из фильма "Сказка о царе Салтане" в московском метрополитене.
Протестующий держит голову Пиноккио-Трампа во время демонстрации против государственного визита президента Дональда Трампа, Лондон.
Зрители во время матча на чемпионате мира по волейболу, Филиппины.
Мужчина в маске Человека-паука разговаривает со своим сыном, выходя из ванной комнаты во время Comic-Con в Панама-Сити.
Подготовка к туристическому мероприятию "Освети Шанхай" в Китае.
Участники костюмированного парада Октоберфест в Мюнхене.
Женщина делает селфи с чайкой в парке в Санкт-Петербурге.
Кандидат в президенты Чили Жанет Хара танцует традиционный танец куэка в преддверии всеобщих выборов в Сантьяго.
