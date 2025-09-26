https://sputnik-georgia.ru/20250926/borba-s-nelegalami-v-gruzii-iz-strany-deportirovany-10-inostrantsev-295102459.html
Борьба с нелегалами в Грузии: из страны депортированы 10 иностранцев
Борьба с нелегалами в Грузии: из страны депортированы 10 иностранцев
26.09.2025
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней депортировал из страны 10 иностранцев, находившихся в стране нелегально, сообщили в пресс-службе МВД.Из страны, в частности, были выдворены граждане Бангладеш, Мьянмы и Индии.Выдворенные лица злоупотребили сроками, установленными грузинским законодательством, и оставались в стране без законных оснований, заявили в ведомстве.В соответствии с действующим законодательством депортированным лицам запрещен въезд в Грузию. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней депортировал из страны 10 иностранцев, находившихся в стране нелегально, сообщили в пресс-службе МВД.
Из страны, в частности, были выдворены граждане Бангладеш, Мьянмы и Индии.
Выдворенные лица злоупотребили сроками, установленными грузинским законодательством, и оставались в стране без законных оснований, заявили в ведомстве.
В соответствии с действующим законодательством депортированным лицам запрещен въезд в Грузию. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.