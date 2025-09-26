ЕБРР повысил прогноз роста экономики Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20250926/ebrr-povysil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-295100064.html
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста экономики Грузии с 6 до 7%, говорится в отчете международного финансового института.
Реальный экономический рост в Грузии в июле 2025 года составил 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
"Прогнозируется, что рост составит 7% в 2025 году, снизившись до 5%в 2026 году, поскольку внешние условия смягчатся", – говорится в документе.
При этом ЕБРР отмечает, что на рост экономики могут повлиять внешний спрос и активность в сфере услуг.
При этом, по данным ЕБРР, снижение темпов роста может быть связано в том числе с фактической приостановкой процесса вступления в ЕС из-за отступления от демократических принципов внутри страны и осторожности инвесторов.
"Поддержание макроэкономических буферов и доверия к политике будет иметь решающее значение для поддержания доверия инвесторов", – отмечается в документе.
По прогнозу МВФ, сделанному в конце июля текущего года, рост экономики замедлится до 7,2% в 2025 году и приблизится к своему потенциальному уровню в 5% в среднесрочной перспективе по мере замедления внутреннего спроса.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.