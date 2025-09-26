https://sputnik-georgia.ru/20250926/eksport-gruzinskoy-golubiki-prodolzhaet-rasti--rossiya-osnovnoy-pokupatel-295099046.html

Экспорт грузинской голубики продолжает расти – Россия основной покупатель

Экспорт грузинской голубики продолжает расти – Россия основной покупатель

Sputnik Грузия

Экспорт грузинской голубики начался в 2019 году и каждый год удваивался как по количеству, так и по объему 26.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-26T10:52+0400

2025-09-26T10:52+0400

2025-09-26T11:05+0400

экономика

новости

грузия

сельское хозяйство грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/04/252207797_0:44:1866:1094_1920x0_80_0_0_59415a7f625d7734f8523f7e987e4d9d.jpg

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузия экспортировала 6,7 тысячи тонн голубики в январе-августе 2025 года, что на 38,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, – 95,5% вывезли в Россию, сообщила медиаплатформа BMG со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии "Сакстат". Экспорт грузинской голубики начался в 2019 году и каждый год удваивался как по количеству, так и по объему. Россия является лидером по импорту грузинской голубики в последние пять лет. По данным за восемь месяцев 2025 года, из страны вывезли голубику на сумму 45,3 миллиона доллара, что на 63,5% больше по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Основным экспортным рынком остается Россия, куда в январе-августе вывезли до 6,4 тысячи тонн голубики на сумму 42,5 миллиона долларов. Кроме того, ягоды экспортировали в небольшом объеме в Армению – 108 тонн ($653 тысячи), ОАЭ – 66 тонн ($559 тысяч), Польшу – 86 тонн ($556 тысяч) и в Германию – 68 тонн ($541 тысяча). В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджария и Гурия. Согласно исследованию инвестиционной компании Galt&Taggart, производство голубики к 2027 году увеличится в Грузии до 25 млн килограммов по сравнению с четырьмя миллионами килограммов в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, новости, грузия, сельское хозяйство грузии