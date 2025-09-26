https://sputnik-georgia.ru/20250926/glavnaya-zadacha-gruzii--sokhranit-liderstvo-po-tempu-rosta-ekonomiki--premer-295112264.html

Главная задача Грузии – сохранить лидерство по темпу роста экономики – премьер

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Правительство Грузии намерено сохранить тенденцию лидерства по росту экономики в регионе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Согласно обновленному прогнозу Европейского банка реконструкции и развития, экономика Грузии в этом году вырастет на 7%, тогда как рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 2% , а Армении – 5%. Он отметил, что высокие темпы роста экономики обеспечивает стабильная экономическая политика. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2025 года составил 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По прогнозу МВФ, сделанному в конце июля текущего года, рост экономики замедлится до 7,2% в 2025 году и приблизится к своему потенциальному уровню в 5% в среднесрочной перспективе по мере замедления внутреннего спроса. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

