Главная задача Грузии – сохранить лидерство по темпу роста экономики – премьер
Главная задача Грузии – сохранить лидерство по темпу роста экономики – премьер
Реальный экономический рост в Грузии в июле 2025 года составил 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года 26.09.2025
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Правительство Грузии намерено сохранить тенденцию лидерства по росту экономики в регионе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Согласно обновленному прогнозу Европейского банка реконструкции и развития, экономика Грузии в этом году вырастет на 7%, тогда как рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 2% , а Армении – 5%. Он отметил, что высокие темпы роста экономики обеспечивает стабильная экономическая политика. Реальный экономический рост в Грузии в июле 2025 года составил 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По прогнозу МВФ, сделанному в конце июля текущего года, рост экономики замедлится до 7,2% в 2025 году и приблизится к своему потенциальному уровню в 5% в среднесрочной перспективе по мере замедления внутреннего спроса. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.
Согласно обновленному прогнозу Европейского банка реконструкции и развития, экономика Грузии в этом году вырастет на 7%, тогда как рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 2% , а Армении – 5%.
"Согласно последним данным, опубликованным ЕБРР, Грузия сохраняет первое место с точки зрения экономического роста. Наша главная задача – сохранить эту тенденцию", – сказал Кобахидзе.
Он отметил, что высокие темпы роста экономики обеспечивает стабильная экономическая политика.
"Это означает, что в Грузии стабильная экономическая политика. У нас низкий уровень коррупции, мы выделяемся в этом плане не только в регионе, но и опережаем многие страны Евросоюза по низкому уровню коррупции. У нас сильные институты, и именно это отличает нас от стран, у которых гораздо более низкий экономический рост", – заявил Кобахидзе.
Реальный экономический рост в Грузии в июле 2025 года составил 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
По прогнозу МВФ, сделанному в конце июля текущего года, рост экономики замедлится до 7,2% в 2025 году и приблизится к своему потенциальному уровню в 5% в среднесрочной перспективе по мере замедления внутреннего спроса.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.