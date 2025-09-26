https://sputnik-georgia.ru/20250926/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-26-sentyabrya-2025-295099414.html

Какой сегодня церковный праздник: 26 сентября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 26 сентября 2025

26 сентября мир отмечает день памяти святых Корнилия, Гордиана, Макровия, Илии, Петра, Кетеван и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Корнилий сотникПо церковному календарю 26 сентября поминают сотника Корнилия – епископа Кесарийского, жившего в I веке.Поселился будущий святой в Кесарии Палестинской по Вознесении Иисуса Христа на Небо, после Его Крестных страданий. Ранее сотник Корнилий жил в Италии Фракийской. О благочестии и доброте воина-язычника свидетельствует евангелист Лука.Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>Корнелий стал первым язычником, принявшим крещение. Уверовав в Спасителя, он крестился вместе со своими родственниками и превратил свой дом в церковь.Первоверховный апостол Петр рукоположил бывшего сотника в епископа Кесарии Палестинской. Святитель немало пострадал от язычников за исповедание веры Христовой, однако умер в глубокой старости своей смертью.Святые мученикиПо церковному календарю 26 сентября поминают мучеников Гордиана, Макровия, Илию, Зотика, Лукиана и Валериана, пострадавших при императоре Ликинии (307-324) в Пафлагонии (Малая Азия) в начале IV века.Юноши Гордиан, уроженец Каппадокии, и Макровий из Пафлагонии служили при царском дворе и пользовались особой благосклонностью правителя.Молодых людей, веровавших в Христа, сослали в Скифию, где они встретились с исповедниками Лукианом, Зотиком, Валерианом и Илией. Гордиан и Макровий пострадали первыми. После них были обезглавлены Илия, Лукиан, Зотик и Валериан.Петр АтройскийПо церковному календарю 26 сентября поминают преподобного Петра Атройского.Будущий святой, освященный Богом еще до рождения, был родом из Атрои, недалеко от Олимпа Азийского. Подвижник был крайне воздержан. Всю жизнь он провел в постоянном посте и молитве.Много благодатных чудотворений преподобный совершил еще при жизни. Он мирно скончался во время правления патриарха Константинопольского Тарасия (784-806).Царица КахетинскаяПо церковному календарю 26 сентября поминают великомученицу Кетеван, царицу Кахетинскую.Правнучка Картлийского царя, Кетеван происходила из царского рода Багратиони. Став женой Давида – наследника Александра II, царя Кахетинского (1577-1605), она сама правила царством.Кетеван была умна и благочестива. Она заботилась о нуждах церкви, строила храмы, приюты и богадельни. А после смерти мужа жила в уединении.Константин – ее деверь, прозванный Окаянным, приняв магометанство, подослал убийц к престарелому отцу и брату его Георгию. Затем тела убитых велел положить на верблюдов и отправить к царице Кетеван. Он также попросил руки вдовы своего брата, угрожая принуждением в случае отказа.Царица, собрав кахетинцев, выступила против вероотступника и разбила нечестивца. Мир и справедливость водворились в Кахети под мудрым правлением благочестивой Кетеван.Шах Аббас, угрожая впоследствии Грузии опустошением, принудил кахетинских феодалов выдать знатных заложников. Желая оградить грузинский народ и церковь от беды, она добровольно прибыла в Испагань.Царицу, решительно отказавшуюся принять магометанство, бросили в темницу. В заточении она провела десять лет. Когда святая в очередной раз отказалась сменить веру, ее подвергли жестоким пыткам.Царица скончалась во время истязаний. Произошло это в 1624 году.ИмениныПо церковному календарю 26 сентября именины отмечают Александр, Ерофей, Валериан, Илья, Лукьян, Леонтий, Николай, Петр, Стефан и Юлиан.Материал подготовлен на основе открытых источников

