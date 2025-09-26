https://sputnik-georgia.ru/20250926/kurs-lari-dollar-295100690.html

Курс лари на пятницу – 2,7113 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару 26.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 сентября в размере 2,7113 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару.

