Курс лари на пятницу – 2,7113 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,7113 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару 26.09.2025
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 сентября в размере 2,7113 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару.
