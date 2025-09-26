https://sputnik-georgia.ru/20250926/politicheskaya-stabilnost-vazhna-dlya-biznesa-gruzii--premer-295111919.html
Политическая стабильность важна для бизнеса Грузии – премьер
Политическая стабильность важна для бизнеса Грузии – премьер
26.09.2025
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Правительство Грузии делает максимум для того, чтобы обеспечить в стране политическую стабильность и политическое спокойствие, которые имеют ключевое значение для бизнеса, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступая на конференции Бизнес-ассоциации Грузии. Конференция Бизнес-ассоциации Грузии под названием "Обзор экономики Грузии: макроэкономические и отраслевые перспективы" прошла в Тбилиси. На мероприятии обсудили перспективы экономики и быстрорастущих секторов страны. Кобахидзе отметил, что непрозрачное внешнее финансирование активно использовалось для искусственного разжигания поляризации в Грузии. По его словам, в том числе "Закон о прозрачности иностранного влияния" сыграл огромную роль в обеспечении большей стабильности и снижении поляризации в стране. Резонансный Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня 2025 года. Он обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Т. н. закон об "иноагентах" был принял на фоне масштабных акций протеста в Тбилиси у парламента Грузии. Кроме того, Запад призывал власти Грузии не делать этого, заявляя, что подобный закон противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции страны. Поддержка бизнеса Правительство помогает предпринимателям, поддерживая проекты, реализуемые агентством "Производи в Грузии", Национальным агентством госимущества и Агентством развития села, входящими в Минэкономики и Минсельхоз страны. Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программы Агентства направлены на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Правительство Грузии делает максимум для того, чтобы обеспечить в стране политическую стабильность и политическое спокойствие, которые имеют ключевое значение для бизнеса, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе выступая на конференции Бизнес-ассоциации Грузии.
Конференция Бизнес-ассоциации Грузии под названием "Обзор экономики Грузии: макроэкономические и отраслевые перспективы" прошла в Тбилиси. На мероприятии обсудили перспективы экономики и быстрорастущих секторов страны.
"Что касается политической стороны, конечно, политическая стабильность имеет ключевое значение для бизнеса, и мы делаем все возможное, чтобы обеспечить политическую стабильность и политическое спокойствие в стране, и многое для этого было сделано за последние годы", – заявил Кобахидзе.
Кобахидзе отметил, что непрозрачное внешнее финансирование активно использовалось для искусственного разжигания поляризации в Грузии. По его словам, в том числе "Закон о прозрачности иностранного влияния" сыграл огромную роль в обеспечении большей стабильности и снижении поляризации в стране.
"К сожалению, непрозрачное внешнее финансирование активно использовалось для искусственного разжигания поляризации в Грузии. Именно этот закон позволил нам сегодня снизить градус поляризации и лишить радикальные силы возможности успешно реализовывать свою повестку", – заявил он.
Резонансный Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня 2025 года. Он обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Т. н. закон об "иноагентах" был принял на фоне масштабных акций протеста в Тбилиси у парламента Грузии. Кроме того, Запад призывал власти Грузии не делать этого, заявляя, что подобный закон противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции страны.
Правительство помогает предпринимателям, поддерживая проекты, реализуемые агентством "Производи в Грузии", Национальным агентством госимущества и Агентством развития села, входящими в Минэкономики и Минсельхоз страны.
Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.
Программы Агентства направлены на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогранты, которые касаются более 300 видов деятельности.