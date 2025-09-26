https://sputnik-georgia.ru/20250926/pozhilogo-zhitelya-gruzii-zaderzhali-za-torgovlyu-lyudmi-295103057.html

Пожилого жителя Грузии задержали за торговлю людьми

Следствие по делу ведется по статье "Торговля людьми", и задержанному в случае подтверждения вины грозит до 12 лет лишения свободы 26.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 54-летнего жителя Тбилиси по обвинению в эксплуатации 41-летнего мужчины.Как установило следствие, обвиняемый силой и угрозами заставлял мужчину работать на него бесплатно грузчиком в овощном магазине, а после работы – просить милостыню на улицах города.Все деньги, полученные 41-летним пострадавшим, обвиняемый забирал себе.Следствие по делу ведется по статье "Торговля людьми", и задержанному в случае подтверждения вины грозит до 12 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

