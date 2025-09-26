https://sputnik-georgia.ru/20250926/semochnuyu-gruppu-gruzinskogo-telekanala-imedi-ne-pustili-v-moldovu--295109228.html
Съемочную группу грузинского телеканала "Имеди" не пустили в Молдову
Съемочную группу грузинского телеканала "Имеди" не пустили в Молдову
В воскресенье в Молдове пройдут парламентские выборы, и группа "Имеди" отправилась снимать избирательный процесс 26.09.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Съемочной группе провластного пропагандистского канала "Имеди" отказали во въезде в Молдову. Как сообщается на сайте телеканала, группа собиралась освещать намеченные на воскресенье парламентские выборы.В воскресенье в Молдове пройдут парламентские выборы, и группа "Имеди" отправилась снимать избирательный процесс. Таков "европейский" стандарт в Молдове – вмешательство в демократию и журналистскую деятельность".Им не разрешают пользоваться телефоном, ограничивают свободу передвижения, у них изъяли паспорта и документы. Группе лишь сообщили, что у них якобы нет документов, подтверждающих наличие жилья, финансового обеспечения и цель въезда в страну. Это ложь, у журналистов "Имеди" имеются все необходимые документы".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Съемочной группе провластного пропагандистского канала "Имеди" отказали во въезде в Молдову. Как сообщается на сайте телеканала, группа собиралась освещать намеченные на воскресенье парламентские выборы.
В воскресенье в Молдове пройдут парламентские выборы, и группа "Имеди" отправилась снимать избирательный процесс. Таков "европейский" стандарт в Молдове – вмешательство в демократию и журналистскую деятельность".
"Наших журналиста и оператора не пустили освещать выборы в Кишиневе. После пятичасовой задержки в аэропорту съемочную группу отвели в зал вылета, приставили к ним охрану и даже не сообщили, когда им будет разрешено вернуться на родину.
Им не разрешают пользоваться телефоном, ограничивают свободу передвижения, у них изъяли паспорта и документы. Группе лишь сообщили, что у них якобы нет документов, подтверждающих наличие жилья, финансового обеспечения и цель въезда в страну. Это ложь, у журналистов "Имеди" имеются все необходимые документы".