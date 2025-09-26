https://sputnik-georgia.ru/20250926/sinoptiki-prognoziruyut-ukhudshenie-pogody-v-gruzii-na-vykhodnye-295111552.html
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии на выходные
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии на выходные
Sputnik Грузия
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний 26.09.2025, Sputnik Грузия
2025-09-26T19:54+0400
2025-09-26T19:54+0400
2025-09-26T19:54+0400
грузия
новости
погода
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1a/278964809_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0af7d096cb3986916d505bcbcc52778.jpg
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Кратковременные дожди, а в регионе Кахети – ливни, грозы, ожидаются в Грузии с 26 по 28 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/1a/278964809_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d4a96872e1702909b8cd2377fba4aebd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии на выходные
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Кратковременные дожди, а в регионе Кахети – ливни, грозы, ожидаются в Грузии с 26 по 28 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.