Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии на выходные

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии на выходные

26.09.2025

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Кратковременные дожди, а в регионе Кахети – ливни, грозы, ожидаются в Грузии с 26 по 28 сентября, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут вызвать паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

