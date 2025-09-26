https://sputnik-georgia.ru/20250926/vybory-v-gruzii-2025-nablyudat-za-vyborami-gotovy-26-mezhdunarodnykh-organizatsiy-295103176.html

Выборы в Грузии 2025: наблюдать за выборами готовы 26 международных организаций

Выборы в Грузии 2025: наблюдать за выборами готовы 26 международных организаций

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 25 сентября, для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления зарегистрировала 26 международных организаций.Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Грузии 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 5 августа. Регистрация международных наблюдательных организаций продлится до 30 сентября.На данный момент зарегистрированы следующие организации :Association „ALTERFACT“Независимая избирательная комиссия ИорданииНезависимый высший избирательный орган ТунисаИзбирательная комиссия МальдивВысший избирательный совет ТурцииИзбирательный совет ЭфиопииГосударственная избирательная комиссия ЧерногорииЦентральная избирательная комиссия Боснии и ГерцеговиныИзбирательная комиссия Южной АфрикиЦентральная избирательная комиссия БолгарииЦентральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской республикиЦентральная избирательная комиссия АзербайджанаИзбирательный офис ФиджиНациональный избирательный офис ВенгрииДепартамент выборов, референдумов и политических партий МВД СловакииЦентральная избирательная комиссия АрменииИзбирательная комиссия ФилиппинГосударственная избирательная комиссия ЭстонииЦентральная избирательная комиссия АлбанииИзбирательная комиссия Соединенного королевства ВеликобританииИзбирательная комиссия МалайзииИзбирательный институт Мехико ситиНациональный избирательный институт МексикиЦентральная избирательная комиссия УзбекистанаЦентральная избирательная комиссия БеларусиПосольство Швейцарии в ГрузииМеждународной наблюдательной организацией могут быть представитель иностранного государства, организация, зарегистрированная в иностранном государстве, или международная организация, учредительный документ/устав которой предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека и деятельность которой основывается на следующих признанных на международном уровне принципах:уважение законодательства Грузии, ее суверенитета и международных норм прав человека;воздержание от препятствования избирательному процессу;политическая беспристрастность;финансовая независимость от участников избирательного процесса и прозрачность источников финансирования;соблюдение положений, провозглашенных декларацией о международных принципах наблюдения за выборами.Одна организация вправе иметь на избирательном участке не более двух международных наблюдателей одновременно. Международных наблюдателей может сопровождать переводчик, который вместе с ними регистрируется в ЦИК.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

