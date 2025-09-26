https://sputnik-georgia.ru/20250926/vybory-v-gruzii-2025-skolko-izbirateley-mogut-progolosovat-v-strane-295112084.html

Выборы в Грузии 2025: сколько избирателей могут проголосовать в стране

Выборы в Грузии 2025: сколько избирателей могут проголосовать в стране

Из 3 513 818 избирателей впервые на избирательные участки придет 47 тысяч человек 26.09.2025

2025-09-26T22:55+0400

2025-09-26T22:55+0400

2025-09-26T22:55+0400

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Общее число избирателей, которые смогут проголосовать на выборах в органы местной власти в Грузии 4 октября, составило 3 513 818, говорится в сообщении ЦИК Грузии. Право голосовать на выборах имеют только граждане Грузии от 18 лет. Из 3 513 818 избирателей впервые на избирательные участки придет 47 тысяч человек. Всего к выборам по Грузии будет открыт 3 061 участок, в том числе 10 – в тюрьмах Грузии. Из общего числа участков на 2 284 участках голосование будет проходить при помощи электронных считывателей удостоверений личности и электронных аппаратов для голосования, а на 767 участках выборы пройдут по обычной системе с избирательными урнами. При этом на участках, где будет проходить голосование по электронной системе, проголосуют 3 130 348 избирателей. Еще 60 754 избирателя по Грузии воспользуются переносными урнами – это лежачие больные или лица, проходящие лечение в стационарах. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

