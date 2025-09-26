https://sputnik-georgia.ru/20250926/vybory-v-gruzii-premer-obeschaet-spokoystvie-na-fone-protestov-295111739.html

Выборы в Грузии: премьер обещает спокойствие на фоне протестов

Выборы в Грузии: премьер обещает спокойствие на фоне протестов

Нас ожидают выборы местного самоуправления, и мы рассчитываем, что они пройдут спокойно, заявил премьер 26.09.2025

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут спокойно, а дальнейшее развитие страны останется стабильным и мирным, несмотря на несерьезные анонсы оппонентов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на конференции Бизнес-ассоциации Грузии. В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Часть оппозиционного спектра, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", их бойкотируют. На этот же день запланирована масштабная акция протеста на проспекте Руставели. Ряд оппозиционных лидеров анонсировал мирный переворот и смену власти уже в день выборов. Премьер-министр подчеркнул, что для власти и бизнеса важны политическая стабильность и спокойная обстановка. Он пообещал создать условия для стабильного политического и экономического климата, а также отметил готовность к сотрудничеству, консультациям и учету мнения предпринимателей в будущем. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них примут участие 12 партий. Это самые масштабные выборы по числу избираемых кандидатов. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов – сакребуло. В каждом сакребуло от 10 до 50 депутатов, в зависимости от численности населения района. Сакребуло в Грузии формируются по смешанной системе. Часть депутатов избирается по пропорциональной системе – голосованием за партийные списки, а оставшаяся часть – по мажоритарной, путем прямого голосования за конкретных кандидатов. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все сакребуло составляет 4%, а для победы на мажоритарных выборах достаточно набрать большинство голосов. Для избрания мэром Тбилиси кандидат должен получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В противном случае назначается второй тур. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно и могут существенно различаться. Предварительные результаты будут объявлены 5 октября. После этого у Центральной избирательной комиссии будет месяц на подведение окончательных итогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

