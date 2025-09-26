https://sputnik-georgia.ru/20250926/yaytsa-shou-i-vybory-v-gruzii-skandal-vokrug-lelo-v-tbilisi-295104364.html

Яйца, шоу и выборы в Грузии: скандал вокруг "Лело" в Тбилиси

Яйца, шоу и выборы в Грузии: скандал вокруг "Лело" в Тбилиси

В выборах мэра Тбилиси 4 октября участвуют девять кандидатов, но основная борьба, по мнению экспертов, развернется между представителями крупных партий 26.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Инцидент на предвыборном мероприятии партии "Лело – Сильная Грузия", когда членов партии закидали яйцами, был постановкой, рассчитанной на массовку, чтобы создать видимость конкурентной силы "Грузинской мечты", написала член партии "Сила народа" Тамта Мегрелишвили.Инцидент произошел во время выступления кандидата в мэры Тбилиси Ираклия Купрадзе во время мероприятия по представлению кандидатов в мажоритарные депутаты. После произошедшего Купрадзе назвал "Грузинскую мечту" "партией тухлых яиц" и принес извинения собравшимся.Как отметила Мегрелишвили, у "Грузинской мечты" нет нужды и ей не пристало вести подобную аполитичную и дешевую борьбу ни с "Лело", ни с другими оппозиционными партиями."Она не конкурент вам ни в политической борьбе, ни по политической культуре, и с этой партией вы и другие деструктивные силы вряд ли потянете борьбу. Так что за то, что вы сами делаете, берите на себя ответственность", – добавила она.В том, что инцидент на предвыборном мероприятии оппозиционной партии был постановкой, уверен и аналитик Гия Абашидзе."Шапито, устроенное безрейтинговой "Лело", будто сторонники "Грузинской мечты" закидали их яйцами… Лучше бы они сконцентрировались на якобы массовых встречах Ираклия Купрадзе с людьми, где проплаченные активисты фиксируются в изобилии", – написал Абашидзе в соцсети.В выборах мэра Тбилиси 4 октября участвуют девять кандидатов, но основная борьба, по мнению экспертов, развернется между представителями крупных партий.Главным претендентом считается кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе, для которого это уже третьи выборы. Его основные конкуренты – кандидат от партий "Сильная Грузия – Лело" и "Гахария – за Грузию" Ираклий Купрадзе, а также кандидат от партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия.Выборы в ТбилисиВ столице Грузии 4 октября состоятся выборы мэра и депутатов местного совещательного органа – сакребуло. Согласно предварительным данным, число избирателей составляет 1 035 873 человека.Тбилисское сакребуло – крупнейший муниципальный совещательный орган страны. Оно состоит из 50 депутатов: 25 избираются по партийным спискам, а остальные – в мажоритарных округах большинством голосов. Чтобы провести кандидата, партия должна набрать более 4% голосов. Депутатом сакребуло может стать гражданин Грузии, достигший 21 года и проживший в стране не менее полугода.Мэр Тбилиси избирается путем прямого голосования. Кандидат должен быть гражданином Грузии старше 25 лет и проживать на территории страны не менее полугода. Выдвинуть кандидата на должность могут как партии, так и инициативные группы граждан. Кандидат считается избранным, если за него проголосует более 50% избирателей, пришедших на выборы.В голосовании в Тбилиси могут участвовать только граждане Грузии старше 18 лет, зарегистрированные в столице или фактически проживающие в городе.По данным ЦИК, в итоговый список участников выборов в органы местного самоуправления вошли 12 партий.Желание побороться за пост мэра столицы Грузии выразили 9 кандидатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

