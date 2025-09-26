Зданию филармонии в Тбилиси предстоит масштабная реконструкция

https://sputnik-georgia.ru/20250926/zdaniyu-filarmonii-v-tbilisi-predstoit-masshtabnaya-rekonstruktsiya-295090712.html

Новый концертный зал филармонии было решено строить на пересечении улиц Меликишвили и Костава 26.09.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Фонд муниципального развития министерства инфраструктуры объявил конкурс на разработку детального проекта полной реконструкции здания Тбилисского государственного концертного зала – филармонии, сообщили в пресс-службе.Цель конкурса – комплексная реконструкция здания, его адаптация к современным требованиям, интеграция инженерных систем и функциональная реновация таким образом, чтобы сохранить и восстановить первоначальный архитектурный облик филармонии.Проектирование включает в себя несколько этапов работ, включая эскизные работы, разработку детального проекта реставрации памятника и сметной документации, а также руководства по эксплуатации и обслуживанию здания. Кроме того, в ходе реализации проекта должен быть обеспечен авторский надзор.Реконструкция здания филармонии включает в себя: обследование конструкции сценического оборудования здания и его адаптацию к современным технологиям, демонтаж и замену существующих коммуникаций на облегченные, энергоэффективные, изменение планировки здания в соответствии с современными стандартами.Помимо этого, планируется полная адаптация здания для людей с ограниченными возможностями здоровья, усиление конструкций и реставрация фасада, кровли, чердака, устройство акустических систем и функциональное благоустройство зала, модернизация декорационного зала и технических помещений, полная реконструкция инженерных систем здания."После завершения проекта здание вновь станет многофункциональным культурным пространством, которое будет проводить масштабные местные и международные мероприятия", – отмечено в заявлении.Фонд муниципального развития призвал заинтересованных специалистов и организации принять участие в конкурсе и внести свой опыт, а также видение для успешной реализации исторического проекта.История здания тбилисской филармонииУ тбилисской филармонии длинная история, которая начиналась еще в 1905 году, когда было создано Филармоническое общество Грузии. Долгое время филармония имела другой адрес, на проспекте Плеханова, ныне проспект Агмашенебели, там, где сегодня расположен Государственный музыкальный центр имени Джансуга Кахидзе.Новый концертный зал филармонии было решено строить на пересечении улиц Меликишвили и Костава (в то время – Ленина).Строительство здания началось в 1961 году и шло долгих десять лет. Оригинальное для тех времен сооружение строилось по проекту Иванэ Чхенкели.В 2001 году перед входом в филармонию открылась "Аллея звезд". В 2014-м ей было присвоено имя композитора Алекси Мачавариани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

