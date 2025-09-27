https://sputnik-georgia.ru/20250927/chto-premer-gruzii-poobeschal-biznesmenam-295113679.html
Что премьер Грузии пообещал бизнесменам?
Конференция Бизнес-ассоциации Грузии под названием "Обзор экономики Грузии: макроэкономические и отраслевые перспективы" прошла в Тбилиси 27.09.2025, Sputnik Грузия
"Как выяснилось, несколько возросли бюрократические и административные барьеры, о чем был очень открытый разговор с премьером. В частности, премьер-министр пообещал, что все существовавшие до сих пор барьеры, учитывая объективные интересы, будут естественным образом устранены", – заявил Вепхвадзе. По словам Вепхвадзе, встреча состояла из двух частей. В первой части бизнесмены презентовали свою общую позицию относительно делового климата в стране. "Это наш индекс делового климата, в котором говорится как о позитивных тенденциях и трендах, так и вызовах. Вторая часть представляла собой от начала до конца очень прямой и открытый диалог между бизнесом и премьер-министром. Были заданы вопросы", – сказал он. По словам Вепхвадзе, предприниматели задали вопросы, начиная от бюрократических препятствий, с которыми может столкнуться бизнес, заканчивая макроэкономическими перспективами страны в плане развития, на что были получены соответствующие ответы. По его словам, Индекс-БАГ ясно показал, что в последнем квартале объективно наблюдался рост, который отражен и на росте оборота компаний, и на увеличении численности сотрудников, и т. д. Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Соответственно, каждая холдинговая группа в свою очередь включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера.
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал предпринимателям устранить все бюрократические барьеры, мешающие бизнесу развиваться, заявил исполнительный директор Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ) Леван Вепхвадзе журналистам после конференции.
Конференция Бизнес-ассоциации Грузии под названием "Обзор экономики Грузии: макроэкономические и отраслевые перспективы" прошла в Тбилиси. На мероприятии обсудили перспективы экономики и быстрорастущих секторов страны.
"Как выяснилось, несколько возросли бюрократические и административные барьеры, о чем был очень открытый разговор с премьером. В частности, премьер-министр пообещал, что все существовавшие до сих пор барьеры, учитывая объективные интересы, будут естественным образом устранены", – заявил Вепхвадзе.
По словам Вепхвадзе, встреча состояла из двух частей. В первой части бизнесмены презентовали свою общую позицию относительно делового климата в стране.
"Это наш индекс делового климата, в котором говорится как о позитивных тенденциях и трендах, так и вызовах. Вторая часть представляла собой от начала до конца очень прямой и открытый диалог между бизнесом и премьер-министром. Были заданы вопросы", – сказал он.
По словам Вепхвадзе, предприниматели задали вопросы, начиная от бюрократических препятствий, с которыми может столкнуться бизнес, заканчивая макроэкономическими перспективами страны в плане развития, на что были получены соответствующие ответы.
По его словам, Индекс-БАГ ясно показал, что в последнем квартале объективно наблюдался рост, который отражен и на росте оборота компаний, и на увеличении численности сотрудников, и т. д.
"В этом отношении индекс занятости, инвестиционная активность и т. д. были очень важны. Мы видим рост по всем трем основным направлениям. Улучшился деловой климат, улучшился барометр занятости, а также улучшился индекс инвестиций", – отметил он.
Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Соответственно, каждая холдинговая группа в свою очередь включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера.