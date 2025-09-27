https://sputnik-georgia.ru/20250927/chto-premer-gruzii-poobeschal-biznesmenam-295113679.html

Что премьер Грузии пообещал бизнесменам?

Что премьер Грузии пообещал бизнесменам?

Sputnik Грузия

Конференция Бизнес-ассоциации Грузии под названием "Обзор экономики Грузии: макроэкономические и отраслевые перспективы" прошла в Тбилиси 27.09.2025, Sputnik Грузия

2025-09-27T09:01+0400

2025-09-27T09:01+0400

2025-09-27T09:01+0400

грузия

экономика

новости

ираклий кобахидзе

бизнес-ассоциация грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24444/41/244444195_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_406808e1f70788dd8349a604375c21aa.jpg

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал предпринимателям устранить все бюрократические барьеры, мешающие бизнесу развиваться, заявил исполнительный директор Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ) Леван Вепхвадзе журналистам после конференции. Конференция Бизнес-ассоциации Грузии под названием "Обзор экономики Грузии: макроэкономические и отраслевые перспективы" прошла в Тбилиси. На мероприятии обсудили перспективы экономики и быстрорастущих секторов страны. По словам Вепхвадзе, встреча состояла из двух частей. В первой части бизнесмены презентовали свою общую позицию относительно делового климата в стране. "Это наш индекс делового климата, в котором говорится как о позитивных тенденциях и трендах, так и вызовах. Вторая часть представляла собой от начала до конца очень прямой и открытый диалог между бизнесом и премьер-министром. Были заданы вопросы", – сказал он. По словам Вепхвадзе, предприниматели задали вопросы, начиная от бюрократических препятствий, с которыми может столкнуться бизнес, заканчивая макроэкономическими перспективами страны в плане развития, на что были получены соответствующие ответы. По его словам, Индекс-БАГ ясно показал, что в последнем квартале объективно наблюдался рост, который отражен и на росте оборота компаний, и на увеличении численности сотрудников, и т. д. Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Соответственно, каждая холдинговая группа в свою очередь включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, бизнес-ассоциация грузии